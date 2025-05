Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Uit frustratie verstop ik soms de golfspullen van mijn man’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Janne (42) verstopt soms de golfspullen van haar man.

„Mijn man is dol op golf. Dat is ergens in de coronaperiode ontstaan: zo’n beetje iedereen was toen ineens op de golfbaan te vinden. Maar waar bij de meeste mensen al snel de klad erin kwam, werd mijn man steeds fanatieker. En ik snap het wel hoor, het is een mooie hobby. Je bent veel buiten, wandelt veel, het geeft ontspanning. Maar het probleem is de tijd. Hij zegt vaak dat hij ‘even’ negen holes gaat lopen, maar in de praktijk worden het er doorgaans achttien, wat al snel zes uur duurt. Zés uur. En ik zit dan thuis, vaak alleen met de kinderen, terwijl hij op de baan is.

Opgebiecht: golfspullen verstoppen

Begrijp me niet verkeerd: ik gun hem heus wel zijn hobby, ik ben geen rancuneuze vrouw. Maar het is zwaar om die dagen alleen te zijn. De verantwoordelijkheid voor alles ligt op mijn schouders: van de kinderen verzorgen tot koken en het huishouden runnen. Ik word er soms knéttergek van. En dan komt hij thuis en ploft hij op de bank, want ‘hij is zo moe van het lopen’. En dat elke week hè? Ja, hállo!

Soms ben ik zo gefrustreerd dat ik uit een soort van wraakzucht zijn golfspullen nét even wat minder makkelijk vindbaar maak. Zijn favoriete golfshirt zit dan ‘toevallig’ in de was, zijn ballen lijken ‘plotseling’ zoek of zijn clubs liggen niet waar hij ze verwacht. Hij merkt het zelden en zoekt geduldig tot hij zijn spullen heeft gevonden – terwijl hij normaal gesproken zijn sokken nog niet kan vinden – en vertrekt uiteindelijk alsnog voor een lange ronde.

Iets meer controle

Natuurlijk zorgen mijn acties er niet voor dat hij minder lang weg is. Maar het voelt wel alsof ik soms iets meer controle heb in een situatie waarin ik vrijwel machteloos sta. Het is gewoon een moment waarop ik mijn frustratie op een stille manier kan uiten, zonder woorden, zonder ruzie.

Want ik vertel hem dit niet: ik wéét immers dat hij van zijn golf houdt en dat hij ontspanning nodig heeft. Maar soms, als hij zegt dat hij negen holes gaat lopen en ik weer een lange dag met de kinderen zit, is het een fijne gedachte dat zijn clubs misschien nét even niet helemaal klaar liggen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

