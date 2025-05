Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een legionellabesmetting oplopen tijdens het tuinieren: het kan écht (hier moet je op letten)

Dat je legionella kunt oplopen via stilstaand water, is algemeen bekend. Maar wat veel mensen niet weten, is dat je ook tijdens het tuinieren een legionellabesmetting kunt oplopen. Met dit mooie weer ligt zo’n besmetting eerder op de loer. Maar hoe kun je dit voorkomen? En wat zijn de symptomen om op te letten? Metro legt het uit.

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die zowel in water als in aarde kan zitten. De bacteriën voelen zich het meest thuis in stilstaand water en bij temperaturen tussen de 20 en de 50 graden Celsius. Wanneer je deze bacterie inademt kun je ziek worden, dit kan bijvoorbeeld al door het inademen van waternevel tijdens het douchen.

Om deze reden wordt het altijd aangeraden om na een vakantie de koud- en warmwaterleidingen minstens een minuut door te spoelen, zo schreef Metro al eerder. Je kunt de bacterie echter ook oplopen bij het inademen van de damp van potgrond, meststoffen, compost of andere tuingerelateerde producten die bijvoorbeeld te lang in de zon hebben gelegen.

Gelukkig worden de meeste mensen niet ziek van legionella, maar heel soms kun je door de bacterie een ernstige longontsteking krijgen. Deze longontsteking heet de veteranenziekte. Dit komt gelukkig zelden voor bij mensen jonger dan 40 jaar.

Legionellabesmetting tijdens tuinieren voorkomen

Wanneer je een zak potgrond of mest in het tuincentrum koopt, weet je natuurlijk niet of deze lang in de zon heeft gelegen. Daarom is het verstandig om de zak altijd nog een paar dagen thuis (in de schaduw) te laten staan, voordat je hem opent. Blijf ook vooral niet in de damp staan als je de zak opent.

Volg daarnaast deze tips:

Draag altijd handschoenen en eventueel een P1/P2/N95-masker bij het werken met tuinmaterialen

Was je handen grondig met water en zeep na het werken in de tuin

Maak droge compost of potgrondmix altijd even vochtig met water

Open de potgrond of andere tuinmaterialen altijd op een goed geventileerde plek

Spoel de tuinslang en hogedrukspuit goed door voordat je ermee gaat sproeien

Wat zijn de symptomen van een legionellabesmetting?

De incubatietijd van een legionellabesmetting is over het algemeen 2 tot 21 dagen. Wanneer de besmetting ernstige vormen aanneemt, treedt het vaak al na 5 tot 6 dagen op. Doorgaans krijg je dan griepklachten zoals spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid en hoesten. Soms kun je ook een ernstige longontsteking krijgen en daarbij de volgende klachten:

Hoesten

Benauwdheid

Moeilijk of snel ademen

Pijn bij het ademen of pijn in de borstkas

Koorts (boven de 38 graden)

In de war zijn

Een erg ziek gevoel hebben

Bij bovenstaande klachten is het verstandig om direct je huisarts te raadplegen.

