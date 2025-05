Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kan muziek je stemming redden? Wetenschappers zeggen van wel

Sombere bui? Zet muziek op, zegt de wetenschap. Niet zomaar omdat het lekker klinkt, maar omdat je brein daar serieus goed op reageert.

We weten allemaal dat muziek iets met je doet. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat het écht diep gaat: muziek activeert tegelijk de delen van je brein die gaan over emoties, herinneringen, beweging en beloning. Als je een bekend liedje hoort, maakt je brein dopamine aan, het stofje dat je een goed gevoel geeft.

Muziek is geen ruis, maar een prikkel

Onderzoekers van een universiteit in Montreal lieten via hersenscans zien dat muziek onder andere het limbisch systeem (voor emoties), de hippocampus (voor herinneringen) en de prefrontale cortex (voor keuzes) activeert. Muziek is dus geen ruis, het is een prikkel die je hele systeem wakker maakt.

Je hoort een liedje en ineens zit je weer in die auto van vroeger of op dat feestje dat je allang vergeten was. Dat effect heeft zelfs een naam: music-induced autobiographical memory. Een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Memory toont aan dat muziek herinneringen sterker oproept dan wanneer je bewust een herinnering probeert op te halen.

Een goed gekozen afspeellijst doet dus meer dan sfeer maken. Het helpt je je stemming te reguleren en soms zelfs je hele dag om te draaien.

Zo stem je je muziek af op je stemming

Volgens psychologen kan muziek ook gezien worden als een ‘zelfregulerend middel’. Het helpt je emoties te ordenen, je energie ergens op te richten of je hoofd leeg te maken. Maar welk soort muziek werkt, hangt af van je behoefte.

Heb je bijvoorbeeld een energieboost nodig? Dan kan vrolijke muziek je dopamineniveau (nog meer) verhogen. Of wil je even goed huilen? Kies dan een verdrietig nummer, raden wetenschappers Jonna Vuoskoski en Thomas Eerola aan in hun onderzoek. Droevige nummers kunnen namelijk helpen bij het verwerken van emoties.

Zit je laag in je energie? Kies dan voor een nummer dat nét iets positiever is dan je huidige stemming. Zo kun je de nummers gebruiken als ‘emotionele brug’, blijkt uit onderzoek van Annemieke Van den Tol en Jane Edwards. Begin de dag met energieke nummers en sluit af met rustige muziek. Je brein houdt van ritme en voorspelbaarheid. Muziek helpt je lichaam en geest schakelen.

