Je kind alcohol laten proeven? Dat kan later problemen geven, waarschuwen onderzoekers

Een slokje wijn op een verjaardag of een biertje tijdens een barbecue, met toestemming van ouders. Klinkt onschuldig, maar dat blijkt het niet te zijn. Jongeren die alcohol mogen proeven van hun ouders, hebben later een grotere kans op risicovol drinkgedrag.

Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Addictive Behaviors.

Onderzoek naar alcoholgebruik onder kinderen

Voor het onderzoek volgden wetenschappers 387 jongeren vanaf 11 jaar, samen met een ouder, over een periode van bijna tien jaar. Elk jaar vulden ze vragenlijsten in over alcoholgebruik, overtuigingen over drank en de regels thuis. Ook werd gevraagd of de jongeren ooit met toestemming van hun ouders alcohol hadden gedronken, zelfs al ging het maar om een paar slokjes.

Wat bleek? Jongeren die al vroeg met toestemming een slokje namen, dronken op latere leeftijd vaker én meer. Ook hadden ze vaker last van de negatieve gevolgen van drankgebruik, zoals spijt van uitspraken onder invloed of zelfs zelfverwonding.

Eerste slok alcohol al op 5-jarige leeftijd

Sommige kinderen kregen hun eerste slok al op 5-jarige leeftijd, anderen pas toen ze 17 waren. Gemiddeld begon het rond de 12. Maar opvallend: de exacte leeftijd waarop ze mochten proeven, maakte weinig uit voor het uiteindelijke risico. Het feit dát ze mochten proeven bleek belangrijker.

Zo’n 80 procent van de jongeren in het onderzoek had ooit alcohol gedronken met ouderlijke toestemming, een hoger percentage dan in eerdere studies. Dat komt waarschijnlijk doordat deze studie ook oudere tieners meenam, bij wie proeven vaker wordt toegestaan.

Kinderen kunnen risico’s onderschatten

Veel ouders denken dat het juist verstandig is om hun kind gecontroleerd kennis te laten maken met alcohol. Zo zouden ze de nieuwsgierigheid afremmen en leren hoe je ‘verstandig’ drinkt. Maar volgens dit onderzoek werkt dat dus averechts.

Waarom? Volgens de onderzoekers kan het de indruk wekken dat ouders het goedkeuren om als minderjarige te goedkeuren. Kinderen kunnen daardoor positiever gaan denken over alcohol en de risico’s onderschatten. Uit lopend onderzoek blijkt zelfs dat jongeren dan eerder geloven dat alcohol bijvoorbeeld feestjes leuker maakt, en minder stilstaan bij negatieve gevolgen zoals problemen of straf.

