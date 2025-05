Laat die hoge stem maar achterwege: ook zónder babystem snapt je hond wat je

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Laat die hoge stem maar achterwege: ook z贸nder babystem snapt je hond wat je

Met een babystem tegen onze huisdieren praten鈥 waarschijnlijk zijn we daar allemaal schuldig aan. 鈥楬oi鈥 tegen je hond zeggen met een hoge stem en overdreven enthousiasme, net zoals je een klein kind zou benaderen.聽

Maar wat blijkt? Die hele show is, voor honden in ieder geval, niet nodig.

Je hond pikt veel meer op dan je denkt

Onderzoekers van de universiteiten van Lincoln en Sussex ontdekten dat honden veel meer oppikken dan we dachten. Zelfs als je ze op een monotone toon aanspreekt, snappen ze je prima en kunnen ze woorden herkennen (zoals hun naam).聽

Voor het onderzoek kregen honden verschillende opnamen te horen met vlakke stemmen waarin bekende woorden verborgen zaten. En wat bleek? Ze luisterden niet alleen, ze filterden actief de informatie. Volgens de onderzoekers kunnen de dieren dus 茅cht 鈥榣uisteren鈥 en woorden analyseren, net als wij mensen in een druk caf茅 toch 茅茅n stem kunnen volgen.

Volgens de wetenschappers is het een vorm van 鈥瀞praakherkenning鈥, zo schrijven zij in het vakblad Animal Cognition. Een flinke stap in het begrijpen van hondentaal en handig voor de training van hulphonden, benadrukken ze. Dus of je nu blij of chagrijnig klinkt, je hond weet wat je zegt. Misschien zelfs beter dan je huisgenoten.

Mensen interpreteren emoties vaak niet goed

Maar snap jij je hond altijd even goed? Een recent onderzoek van de Arizona State University laat zien namelijk dat mensen de emoties van hun hond vaak verkeerd interpreteren.

Onderzoekers Holly Molinaro en Clive Wynne ontdekten dat baasjes vooral afgaan op de context van een gebeurtenis om te bepalen hoe hun hond zich voelt. 鈥濵ensen letten niet zozeer op het gedrag van de hond, maar op wat er om hem heen gebeurt鈥, vertelt Molinaro over het onderzoek. 鈥瀂ie je een hond een snoepje krijgen? Dan denk je: hij is blij. Zie je er 茅茅n die straf krijgt? Dan neem je aan dat hij zich ellendig voelt. Maar dat heeft weinig te maken met de werkelijke emoties van het dier.鈥

Volgens Molinaro moeten we hierom 鈥瀊escheidener鈥 zijn in ons begrip van hondengedrag. 鈥濪e eerste stap is beseffen dat we er niet zo goed in zijn om honden te lezen. Elke dier is uniek, met een eigen manier van emoties tonen. Let dus echt op je eigen hond, in plaats van zomaar aan te nemen wat hij voelt.鈥

