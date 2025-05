Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom je je hond of kat niet mag aaien na een anti-vlooienbehandeling

Niets is zo vervelend als een huisdier dat onder de vlooien zit. Gelukkig kun je met speciale anti-vlooi halsbanden en shampoos de vlooien in een mum van tijd weer wegjagen. Maar wist je dat deze anti-vlooienmiddelen ook juist gevaar kunnen opleveren? Volgens Waterschap Rijnland brengen ze vervelende risico’s met zich mee voor mensen én het waterleven.

Laten we beginnen bij het stofje dat schadelijk is, namelijk het bestrijdingsmiddel imidacloprid. Dit is een zogeheten ‘neonicotinoïde’ dat een schadelijk effect heeft op bijen en insecten. Het middel is al jaren verboden in de landbouw, maar wordt nog wel gebruikt voor ‘spot-on’s’, halsbanden en speciale shampoos om vlooien te bestrijden bij honden en katten.

Gevaren anti-vlooienbehandeling

En hoewel het niet de bedoeling is, wordt dit middel opvallend vaak in het oppervlaktewater aangetroffen, met name in de buurt van afvalwaterzuiveringen. Dat betekent dat het waarschijnlijk ook via het huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt. De stof is moeilijk af te breken bij de zuivering van het rioolwater. Volgens Waterschap Rijnland komt de stof na behandeling via urine, haren of andere onbedoelde manieren in het milieu terecht en dit heeft schadelijke effecten op het waterleven. Ook voor mensen is de stof allesbehalve prettig: het kan irritatie aan de slijmvliezen, huid of ogen veroorzaken. Bij mensen die gevoelig zijn voor de stof kan het zelfs een allergische reactie veroorzaken.

Om de risico’s voor het waterleven en mens zoveel mogelijk te beperken, is het dan ook belangrijk dat er voorzichtig met het antivlooienmiddel wordt omgegaan. Hierbij zijn met name de volgende tips belangrijk:

Aai je hond of kat niet nadat het een behandeling met het middel heeft gehad. Aai pas als de behandelde plek droog en niet meer zichtbaar is.

Slaap niet met je huisdier in één bed nadat het een behandeling met het middel heeft gehad.

Laat je hond niet zwemmen met een vlooienband of in de dagen nadat ze een shampoobeurt met het middel hebben gehad.

Gooi uitgekamde haren (met het middel) bij het restafval en laat het niet achter in je tuin of in de natuur.

Lever resten van het middel in bij het klein chemisch afval of bij de dierenarts.

