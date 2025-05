Hierdoor krijg je honger na het drinken van suikervrije frisdrank

👇

Vooral vrouwen en mensen met obesitas zijn gevoeliger voor het effect van light-producten. Uit het onderzoek blijkt dat zij sneller reageren op kunstmatige zoetstoffen. Vooral in het deel van het brein dat honger regelt, zagen onderzoekers een overactieve reactie. „Bij mensen met obesitas werkt de regeling van de hongersignalen minder goed wanneer ze een suikervrij drankje drinken”, aldus hoofdonderzoeker Dr. Kathleen Page. Waarom mensen met obesitas hier extra heftig op reageren, is nog onduidelijk. Het is volgens Page een kip-ei-verhaal. „We weten nog niet of het een oorzaak of een gevolg van obesitas is.”