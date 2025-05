Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moederdag voor Geertje: ‘Ik verzin zelf iets, ik bén moeder, al wordt mijn bestaan ontkend’

Voor heel veel Nederlanders is het vandaag een vrolijke Moederdag, maar dat geldt niet voor alle moeders en kinderen. Zoals voor Geertje Paaij (72) bijvoorbeeld. Geertje ziet haar twee dochters al elf jaar niet meer en is daar zeer open over. In lezerscolumns bij Metro en sinds dit jaar ook in een boek.

Nee, geen Moederdag nu voor Geertje, daar maakt zij zelf maar het beste van. Tientallen jaren geleden was het voor de moeder van Brigit en Iris nog heel anders, maar ook niet altijd feest. In februari schreef zij in de lezerscolumn De erfenis van pesten: „Lieve Sint, ik ben het meisje dat altijd wordt gepest. Kunt u voor een andere school zorgen? Meer wil ik niet, behalve anders doodgaan. Dertig jaar geleden schreef mijn dochter deze noodkreet. Nog altijd staat die brief op mijn netvlies gebrand.”

Noot: om privacyredenen zijn de namen Brigit, Iris en Koen en in dit artikel gefingeerd.

Geertje en ‘Mijn verloren dochter’

Geertje Paaij schreef haar gedachten en gevoelens niet alleen op voor Metro, maar nu ook in een boek, Mijn verloren dochter. Verderop in dit artikel lees je een door Geertje zelf gekozen hoofdstuk. Zij beantwoordt op deze Moederdag ook enkele vragen over de situatie. Geert woont met haar man Ron in Hoorn. De dochters Brigit en Iris kreeg zij met haar ex-man Koen.

Dat ze vier jaar terug alleenstaande moeder van een zoontje werd, mocht ik niet weten.

Zou je iets kunnen vertellen hoe de situatie met je dochters nu is?

Geertje: „Via via kwam ik erachter dat Brigit onlangs met een longembolie in het ziekenhuis belandde. Goddank heeft ze het overleefd. Hoe het verder met haar gaat: ik heb werkelijk geen flauw idee. Zelfs niet hoe ze er tegenwoordig uit ziet (in augustus wordt ze 40 jaar). Hoe Iris (nu 37 jaar) eruit ziet, weet ik evenmin. Elf jaar geleden zag ik ze voor het laatst. Dat ze vier jaar terug alleenstaande moeder van een zoontje werd, mocht ik niet weten. Het voelt alsof ik een oorlogsmisdadiger ben. Ik weet niet hoe ze zich staande houdt als alleenstaande moeder en of ze überhaupt weleens aan mij denkt en haar zoontje over mij verteld heeft. Dat blijft schrijnen.”

Heeft Moederdag voor jou nog een betekenis?

„Ongeveer vijftien jaar terug verraste Iris mij op Moederdag nog met etentje. Ik werd met een smoes naar haar hartsvriendin gelokt, waar Iris samen met haar een heerlijke maaltijd had gekookt. Ook de moeder van haar hartsvriendin was erbij. Wij, als moeders, waren en zijn ook hartsvriendinnen en hebben toen erg genoten van de lieve attenties van onze dochters. Daar denk ik dan soms aan. Brigit heeft nauwelijks besef wat Moederdag inhoudt. Eén keer belde ze mij om mij ermee te feliciteren. Ze klonk behoorlijk stuntelig.

Ik mis het in zoverre dat het leuk is als je volwassen kinderen op zo’n dag iets van zich laten horen. Dat hoeft niet een verplicht bezoek te zijn, noch hoef ik overladen te worden met geschenken. Een telefoontje is al meer dan genoeg.”

Hoe herinner je je de Moederdag van je eigen moeder?

„Dan denk ik aan de laatste Moederdag met mijn moeder in 1985. Zij lag in een verpleeghuis, had een hersentumor. Ik kocht een Biedermeierboeketje, waar ze enorm mee verguld was. Het was een mooie en tegelijkertijd tegenstrijdige periode. Ik was zwanger van Brigit en mijn moeders leven eindigde. Met mooi bedoel ik dat ik nog van alles aan mijn moeder kon vragen over ‘vroeger’ en haar verhalen optekende.”

Komt er ooit weer een fijne Moederdag voor jou aan denk je?

„Met Moederdag ga ik in ieder geval mijzelf verwennen. Ik denk dat ik mezelf een bezoek aan de schoonheidsspecialiste cadeau doe. Ieder jaar verzin ik iets. Ik ben tenslotte moeder, al wordt mijn bestaan ontkend.”

Uit ‘Mijn verloren dochter’ van Geertje Paaij

Het hoofdstuk ‘Met de rem erop’

Mams, ik had je niet moeten bellen toen het slecht met me ging en ik je bedreigde. Wat erg van me. Ik begrijp dat je denkt dat ik lieg, maar ik maak me zorgen om je gezondheid. Xxx

Brigits’ sms’je brengt mijn enigszins herwonnen evenwicht aan het wankelen. Ik geef mijn telefoon aan Ron en zie zijn wenkbrauwen omhoog gaan.

„Je gaat toch niet reageren? Hoe vaak heeft ze door de jaren heen al spijt betuigd?”

Ik aarzel. „Als ik niet reageer, raakt ze misschien in de stress. Dat wakkert bij haar psychoses aan.” Ik wik en weeg en besluit er niet op in te gaan. Het wordt me te veel om mee te bewegen op de golven van gekte van Brigit. Straks verdrink ik erin.

Maar Brigit houdt niet op. Dagen achter elkaar sms’t ze me. Ze schrijft dat ze het heel mooi vindt dat ik Ron heb gevonden. Dat ze niet meer dezelfde fouten als vroeger wil maken. Geen harddrugs meer en geen opstandigheid meer naar mij toe. Dat ze van me houdt. Haar laatste sms’je brengt me aan het huilen.

Mams. Ik ben gelovig geworden., voel me vrolijk en goed bij God en Jezus. Ik heb ook voor jou gebeden, mama. Een vriend helpt mij met de Tien Geboden. Ik ben hard aan het werk met het gebod: Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Heb je mijn sms’jes kunnen lezen? Het is in ieder geval goed bedoeld geweest. Xxx Brigit

Geertje in tweestrijd

Ik sms Brigit dat ik haar sms’jes heb ontvangen en hoop dat het goed met haar gaat. Al snel sms’t ze terug:

Hoi mam. Ik ben zo blij met je sms’je! Het gaat best goed met me. Ik ben gestopt met anti-psychotica. Van de psychiater krijg ik nu mirtazipine. Dat is tegen depressie, maar ook om beter te kunnen slapen. Ik heb ook minder last van angst. Hoe gaat het nu met Ron en jou?

Ik sta in tweestrijd. Zal ik Brigit toch weer toelaten in mijn leven? Ik sms haar terug dat ik hoop dat ze een psychiater heeft die zich in haar verdiept. Dat het met ons goed gaat, maar de breuk met Iris en haar mij littekens heeft bezorgd. Dat ik haar een fijn leven gun en verlost hoop te blijven van haat en doodsbedreigingen. Dat ik snap dat ze dan psychotisch is, maar ik haar jarenlange haat moeilijk kan begrijpen. En dat ik me daarom afscherm uit zelfbehoud. En dat ik het natuurlijk fijn vind om na zo’n lange tijd iets positiefs én liefs te horen.

Brigits reactie laat niet lang op zich wachten. Ze schrijft het fijn te vinden dat het zo goed gaat met ons en snapt dat ik uit zelfbehoud terughoudend ben. Ze denkt dat haar jarenlange haat komt door drugsgebruik en dat ze dat niet langer wil. Dat ze de engste psychose van allemaal heeft gehad. Dat ze de nagels van de duivel aan haar deur hoorde krassen. Ik ben ook echt blij dat we weer een beetje contact hebben. Xxx

Moederhart

Ik besluit mijn moederhart weer open te stellen. Al zou het contact met Brigit maar tijdelijk zijn. Ik leef in het hier en nu. In ieder geval één dochter die weer toenadering zoekt. Dat ze opeens in de Here is, heb ik geen moeite mee. Totdat ik met Koen trouwde, zat ik ook elke zondag in de kerk. Mijn moeder was gelovig tot haar laatste snik. Zelf zei ik het instituut kerk uiteindelijk vaarwel. Ik geloofde niet langer in een almachtige God. Wel dat er iets is tussen hemel en aarde.

Laat ik genieten van deze fase. Misschien moet ik er nog lang op teren.

„Haal haar niet binnen als de verloren zoon”, zegt Ron. „Jij bent niet de hemelse Vader, maar een moeder die zichzelf niet moet verliezen in de liefde voor haar dochter. Houd de rem erop.”





