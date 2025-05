Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Emma Heesters brengt ode aan moeder: ‘Zij snapt zoveel van de ziekte écht’

Emma Heesters heeft met een post op Instagram een ode aan haar moeder gebracht. De 29-jarige zangeres maakte in november bekend baarmoederhalskanker te hebben. In de post schrijft Heesters dat haar moeder als geen ander weet wat ze doormaakt tijdens haar ziekte. „Zij heeft ervoor gezorgd dat ik me gehoord en gezien voelde.”

Begin dit jaar maakte Heesters via Instagram bekend dat de kanker uitgezaaid bleek te zijn. In de onzekere periode van haar ziekte is haar moeder haar grote steun en toeverlaat, vertelt ze. Te meer omdat haar moeder uit eigen ervaring kan putten. Op 36-jarige leeftijd kreeg haar moeder ook kanker, namelijk lymfeklierkanker. „Hierdoor wist ze als geen ander wat mij te wachten stond en waar ik nog dagelijks mee te maken heb.”

Emma Heesters: ‘Gehoord en gezien gevoeld’

Dat maakt haar steun extra bijzonder, legt Heesters uit. „Onze behandelingen waren namelijk bijna hetzelfde. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik me de afgelopen tijd gezien en gehoord voelde, want zij snapt zo veel van de ziekte écht.”

Bij de foto’s van moeder en dochter schrijft ze dat ze alle facetten van haar ziekte met haar moeder kan delen. „De bijwerkingen, fysiek, mentaal, energietekort, de hele mik mak.” Ook springt haar moeder op allerlei manieren bij, aldus Heesters. „Van huishoudelijke taken tot medicatie en boodschappen doen. „Echt met alles.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Huilend op de bank

Op haar moeder kan ze rekenen, nu alles zo onzeker is geworden. „Wanneer ik weer huilend op de bank lag, teleurgesteld, bang, verslagen en uitgeput, werd ik eindeloos geknuffeld en getroost. Ze snapte als geen ander hoe je leven eruit ziet als je noodgedwongen op standje ‘overleven’ staat.”

Wat Heesters extra bijzonder vindt is de onbaatzuchtigheid van haar moeder, die ‘ondanks haar eigen angst om haar dochter te verliezen’, dit bijna nooit aan Heesters laat merken. In alles heeft ze geprobeerd om mij zo goed mogelijk te ondersteunen. „Mama, als ik in elk leven zou mogen kiezen wie mijn mama zou zijn, dan kies ik altijd jou.”

Reacties