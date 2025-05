Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eenzaam? Dat kan je lijf sneller doen verouderen dan je denkt

Ook al voel je je maar af en toe eenzaam, het kan je lichaam al schade toebrengen. Nieuw onderzoek laat zien dat zelfs kortdurende gevoelens van eenzaamheid invloed hebben op hoe snel je lijf ouder wordt.

We denken vaak dat ouder worden vooral draait om rimpels, grijze haren en minder energie. Maar onderzoekers zeggen nu: het is niet alleen je lichaam, het is ook je gevoel. Vooral eenzaamheid blijkt een stille boosdoener.

Mensen die eenzaam zijn verouderen sneller

Uit een grote Amerikaanse studie blijkt dat mensen die zich vaker eenzaam voelen, of daar gevoelig voor zijn, biologisch sneller verouderen. Denk aan verminderde spierkracht, tragere loopsnelheid en zelfs ontstekingen in het lichaam.

Opvallend: ook mensen met een groot sociaal netwerk bleken risico te lopen. Een paar ‘slechte dagen’ vol eenzaamheid kunnen al genoeg zijn om het lijf te belasten.

Grootschalig onderzoek

Onderzoekers volgden ruim duizend mensen van middelbare leeftijd en ouder. Deelnemers moesten acht dagen lang elke avond aangeven hoe eenzaam ze zich voelden. Daarnaast werd hun bloed getest en moesten ze fysieke testjes doen, zoals grijpkracht en wandelsnelheid.

Wat bleek? Vooral mensen bij wie de mate van eenzaamheid per dag sterk schommelde, hadden hogere ontstekingswaarden en minder fysieke kracht. Dus: het gaat niet alleen om chronische eenzaamheid, maar juist ook om hoe je je van dag tot dag voelt.

Vooral ouderen zijn het risico

Vooral ouderen lopen risico. Zij verliezen vaker dierbaren, stoppen met werken of kampen met mobiliteitsproblemen. Ook wonen ze vaker alleen. En juist dan maakt het uit hoe verbonden je je voelt – elke dag opnieuw.

Een slechte week? Dat is niet alleen vervelend, het kan je lijf letterlijk aantasten.

Geen vast gegeven

Het goede nieuws: eenzaamheid is geen vast gegeven. Omdat het per dag kan verschillen, zijn er ook elke dag kansen om het te doorbreken. Een paar simpele tips van de onderzoekers:

Korte sociale momenten tellen. Een praatje met de buurvrouw, een telefoontje, samen koffie drinken: het helpt echt.

Plan contactmomenten in. Regelmatig wandelen met een vriend, een boekclub of een hobbygroep maakt verschil.

Gebruik technologie slim. Videobellen of een appje sturen kan uitkomst bieden als fysiek afspreken lastig is.

Let op elkaar. Vraag niet alleen of iemand ‘veel mensen om zich heen heeft’, maar ook hoe ze zich vandaag voelen.

Maak gebruik van lokale initiatieven. Denk aan buurthuizen, bibliotheken of kerken die ontmoetingsactiviteiten organiseren.

