Dít item in je keuken bevat meer bacteriën dan je wc-bril

Je keuken lijkt misschien schoon, zeker als je na elke maaltijd driftig met een doekje over het aanrecht gaat. Maar juist dát schoonmaakmiddel, de keukenspons, blijkt vaak een broeinest van bacteriën. Volgens experts zit er op een vuile spons zelfs meer bacteriële activiteit dan op een gemiddelde toiletbril.

„Een vieze spons verspreid bacteriën in plaats van ze te verwijderen”, zegt expert op het gebied van voedselveiligheid Darin Detwiler tegen Huffpost. „Daardoor verandert schoonmaken ongemerkt in kruisbesmetting.”

Heel veel bacteriën

Volgens Detwiler is de spons de perfecte omgeving voor bacteriegroei: warm, vochtig en vaak vol voedselresten. „Ideale omstandigheden voor bacteriën om zich te vermenigvuldigen.” En dat doen ze snel: sommige bacteriesoorten kunnen zich al binnen 30 tot 60 minuten verdubbelen.

Microbioloog Jason Tetro legt uit dat een spons, door zijn poreuze structuur, enorm veel oppervlak heeft waarop bacteriën zich kunnen hechten. „Ze groeien zelfs in lagen boven op elkaar.” Uit onderzoek blijkt dat één kubieke centimeter spons miljarden bacteriën kan bevatten.

Daar zitten ook fecale bacteriën bij, zegt microbioloog Charles Gerba. Die komen bijvoorbeeld mee als je met de spons oppervlakken afneemt waarop rauw vlees heeft gelegen, of simpelweg als je je handen niet goed wast.

Gevaar voor je gezondheid

Niet alle bacteriën maken je ziek, maar sommige wel. Denk aan salmonella, E. coli en listeria. Dit zijn boosdoeners die darmklachten, uitdroging en, in ernstige gevallen, zelfs levensbedreigende complicaties kunnen veroorzaken, vooral bij jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

En wat het erger maakt: die bacteriën blijven niet op de spons zitten. Elke keer dat je een bord afspoelt of je aanrecht schoonmaakt, kunnen ze zich verspreiden naar je handen, je eten of je keukengerei.

Elke dag schoonmaken

Volgens schoonmaakexpert Becky Rapinchuk moet je je spons elke dag schoonmaken, bijvoorbeeld door hem boven in de vaatwasser te stoppen en ’s ochtends goed uit te wringen en te laten drogen.

Een andere methode is de spons vijf minuten in een mengsel van 1 liter water met 3 eetlepels bleekmiddel te laten weken, daarna uitspoelen en laten drogen. Let op: was daarna ook je handen goed.

Vervangen moet ook. Volgens de American Cleaning Institute kun je een keukenspons het beste om de twee tot drie weken weggooien, of eerder als hij begint te stinken of beschadigd raakt.

Afwasborstels beter alternatief

Volgens Detwiler kun je ook overstappen op alternatieven: afwasborstels kunnen in de vaatwasser en drogen sneller, net als wasbare keukendoekjes die je heet kunt wassen. Uit onderzoek blijkt dat borstels in elk geval aanzienlijk minder bacteriën bevatten dan sponzen.

