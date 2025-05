Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De drone van mijn buurman hing boven mijn tuin terwijl ik lag te zonnen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Sophie (29) over haar buurman en zijn drone.

Sophie: „Ik woon in een rijtjeshuis met een klein, beschut tuintje. Perfect om lekker te ontspannen na werk of op een zonnige zaterdag een boekje te lezen in mijn bikini. Althans, dat dacht ik. Tot ik op een middag een vreemd zoemend geluid hoorde boven mijn hoofd. Ik keek omhoog en schrok me rot: een drone die precies boven mij stil in de lucht hing.

Big Brother in de achtertuin

Ik sprong overeind en ging direct naar binnen. Mijn eerste gedachte: wie vliegt er in godsnaam boven andermans tuin met een drone? Nou, dat bleek dus mijn buurman te zijn, een man van ergens in de vijftig met een nieuwe hobby. Diezelfde avond liep ik nog naar hem toe. ‘Jouw drone hing net boven mijn tuin. Dat is niet oké.’ Hij haalde z’n schouders op en zei: ‘Ach, ik test gewoon een beetje. Je tuin ligt nou eenmaal in het bereik.’



Ik legde uit dat ik lag te zonnen in mijn privé-tuin. En dat zijn vliegende spion daarom wat vreemd op mij overkwam. Hij lachte een beetje ongemakkelijk en zei: ‘Nou ja, je hoeft je nergens voor te schamen, toch? Je ziet er hartstikke goed uit.’ Ik wist even niet of ik moest huilen, gillen of de volgende keer de drone uit de lucht moest stampen met een bezemsteel.

Voelde me bekeken

De dagen daarna hoorde ik de drone steeds vaker. Niet altijd boven mijn tuin, maar vaak genoeg dat ik me bekeken voelde. Dus ik begon terug te filmen. Iedere keer als ik het geluid hoorde, pakte ik mijn telefoon en richtte ‘m op de lucht. Binnen een week had ik een aardige collectie luchtshots te pakken. Waarom kon de buurman dit niet in een park doen? Waarom moest dit precies boven de tuinen van zijn buren?



Toen ik even later met een andere buurvrouw in gesprek raakte, bleek ik niet de enige te zijn. ‘Hij heeft ook boven onze tuin gehangen terwijl de kinderen aan het spelen waren’, zei ze. We besloten met z’n allen verhaal te halen. In de groepsapp stuurde ik een bericht over ‘ongevraagde luchtbezoeken’ met een subtiele hint naar een vliegverbod boven privégebied. Zijn reactie? ‘Jullie zijn allemaal veel te gevoelig. Ik pik dit niet.’

Goede beveiligingscamera

Sindsdien lig ik onder een groot zonnescherm in mijn tuin. Daarnaast spaar voor een goede beveiligingscamera, omdat ik mijn buurman en zijn drone in de gaten wil houden. Ik wil precies weten hoe vaak en wanneer hij met die drone vliegt, zodat ik alle informatie zo aan de politie overhandigen. Want dit pik ik niet langer.”

Wat vind jij hiervan? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram. De reacties worden volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week vertelde Nadia (29) over haar huilbaby en de buren die keer op keer kwamen klagen dat het gehuil ‘asociaal’ was. Metro-lezer Amber reageerde: „Ik zou er ook echt niet blij mee zijn als mijn buren een huilbaby hebben die ook mijn nachtrust verpest. En ik snap dat de ouders er niks mee kunnen, maar ik zou er niet blij van worden.” Halbe, was het hier niet mee eens: „Bah, zulke buren zijn echt de ergste!”

Vorige Volgende

Reacties