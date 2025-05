Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Mijn buurman gooit alle blaadjes van mijn heg voor mijn deur’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Angelique (41) over haar buurman, die niet blij is met de blaadjes die van haar heg vallen.

Angelique (41): „Ik woon al meer dan tien jaar in dit huis. Het is een fijne plek in een nette wijk, iedereen houdt zijn tuin een beetje bij. Ik ook: ik heb een mooie, groene heg tussen mijn voortuin en die van de buurman. Niet te hoog, goed bijgehouden. Maar volgens mijn buurman, we noemen hem maar even Kees, is het ‘een blaadjesfabriek uit de hel’.

Jaarlijkse klaagzang

Zodra het oktober is en de eerste blaadjes vallen, begint zijn jaarlijkse klaagzang. ‘Je heg verliest echt weer veel blad, hè’, zegt hij dan, met die toon die net vriendelijk klinkt maar vooral passief-agressief is. Ik knik dan altijd vriendelijk, terwijl ik denk: ja Kees, dat doen heggen nou eenmaal in de herfst.

Maar dit jaar ging hij een stap verder. Op een ochtend deed ik de voordeur open en struikelde ik bijna over een berg van bladeren. Niet gewoon wat losse herfstblaadjes, nee… Een nette, strategisch gevormde berg. Alsof iemand ze expres bijeen had geharkt en voor mijn deur had gedumpt. En dat bleek nog écht zo te zijn ook.

Blaadjes voor mijn voordeur

Ik dacht eerst nog: het zal de wind wel zijn. Die dwarrelende herfstbladeren waaien nou eenmaal overal heen, toch? Tot ik op een vroege ochtend iets geks zag. Daar stond Kees, in zijn badslippers, gewapend met een bezem. Alle bladeren gingen netjes op een hoop en vervolgens de vuilnisbak in. Niet veel later sjouwde hij een overvolle vuilnisbak, tot de rand gevuld met bladeren, het tuinpad over. En ja hoor: met een flinke zwaai kieperde hij de hele inhoud pontificaal voor mijn voordeur. Geen spoor van schaamte. Geen blik opzij. Niks. Gewoon: plof, bladerendump… en weer door.

Ik besloot het gesprek aan te gaan. ‘Kees, ik zie dat je bladeren in mijn voortuin gooit?’ Waarop hij zei: ‘Ja, dat is jouw heg. Dus jouw blaadjes.’ Ik wist niet wat ik hoorde, alsof elke boom of struik een soort retouradres heeft.

Oorlog in de voortuin

Sindsdien is het oorlog in de voortuin. Elke keer als ik de blaadjes opveeg, vind ik de volgende ochtend een nieuwe hoop. Ik heb inmiddels overwogen om de heg te vervangen door een schutting, of een muur van beton. Maar dan wint hij en dat gun ik ‘m niet.



In plaats daarvan heb ik nu een bladblazer aangeschaft. Iedere zaterdagochtend om 08.00 uur blaas ik alles vrolijk richting de openbare stoep. Niet specifiek naar zijn kant, hoor… maar laten we zeggen: de windrichting zit vaak mee.”

Wat vind jij hiervan? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week vertelde Sophie (29) over haar buurman en zijn drone. Ook Metro-lezers reageerden hier massaal op. Antonio reageerde met: „Hier hetzelfde geval… Ook meerdere keren per week een drone boven onze tuin. Het hele blok wordt lastiggevallen. Zo vervelend!” Ook Pieter reageerde hierop: „Je mag niet met elke drone boven bebouwing of in een woonwijk vliegen. Dronevluchten in een woonwijk zijn alleen toegestaan met speelgoeddrones, onder de 250 gram. Dit lijkt me in dit geval niet aan de orde. Verboden en strafbaar dus.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties