Burenruzies: ‘De buren hadden een aparte appgroep om over ons te roddelen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies over de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Lotte (31) over het moment waarop haar vriend ontdekte dat de buurt een geheime appgroep had, speciaal om over haar te roddelen.

Lotte (31): „Ik dacht altijd dat we het goed hadden getroffen. Een gezellig hofje, iedereen zegt elkaar vriendelijk gedag en we hadden gezellige buurtbarbecues in de zomer. Ook hadden we zelfs een gezamenlijke appgroep voor praktische zaken. Nou ja, ‘praktisch’: vooral veel meldingen over hondenpoep, pakketjes en wie z’n kliko weer eens was vergeten. Maar goed, het idee was leuk.

Nieuwe tuin zorgt voor onrust

Toen mijn vriend en ik onze voortuin wilden aanpakken, hadden we niet verwacht dat dat zo’n trigger zou worden. We haalden het gras eruit, legden nieuwe tegels neer, plaatsten wat plantenbakken en een moderne houten zitbank. Niks geks, gewoon een frisse opknapbeurt. Maar de buurvrouw van nummer 14 vond het ‘niet passen bij de rest van de straat’. Dit waren haar exacte woorden.

Vanaf dat moment veranderde de sfeer in onze buurt. Er werd minder met elkaar gesproken en reacties in de groepsapp bleven uit als wij iets vroegen. En toen, na een borrel bij de buren van nummer 7, kwam de aap uit de mouw.

De geheime appgroep

Een buurman had net iets te veel wijn op en liet per ongeluk zijn telefoon open op tafel liggen. Mijn vriend, nieuwsgierig als hij is, zag een titel van een groepsapp op zijn scherm: ‘De buurtjes: de leukere versie’. Hij kreeg er direct een gek gevoel bij. Hij besloot te vragen waarover dat ging en hij zag dat de buurman in paniek raakte. Hij begon te stotteren en niet lang daarna kreeg hij een schuldbekentenis van de buurman zelf.

Die appgroep bleek een soort roddelgroep over ons, en vooral over mij, te zijn. Over ‘dat rare moderne tuinbankje’. Over dat ik te vaak eten laat bezorgen en zelfs over het feit dat ik yoga doe in de woonkamer, dat dat ‘wel erg opzichtig’ was.

24/7 in de gaten houden

Toen mijn vriend mij dit allemaal vertelde, wist ik niet wat ik hoorde. Het deed pijn. Je denkt dat je leuke buren hebt, maar eigenlijk zijn het een stel misgunners die ons 24/7 in de gaten houden. Het ergste vond ik nog dat ook de mensen waarvan ik dacht dat we het er goed mee konden vinden in de geheime groepsapp zaten. Inclusief de buren die laatst nog appten of we hun pakketje hadden en een wijntje in de tuin kwamen doen.



We hebben daarna een stevig gesprek gevoerd. Met een paar mensen een-op-een en met anderen gewoon via de ‘officiële’ groepsapp. Sindsdien is die andere appgroep verwijderd. Althans, dat zeggen ze. Ook zijn we zelf wat selectiever geworden in wie we vertrouwen. Geen buurtbarbecue meer voor ons dit jaar. We bestellen wel gewoon sushi om dat vervolgens op te eten op ‘dat rare moderne tuinbankje’. Wij zijn klaar met ze.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

