Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Altijd hoofdpijn in het voorjaar? Het kán gewoon hooikoorts zijn

Iedereen snuit, niest en krabt aan hun ogen, maar jij komt moeiteloos de lente door. Of toch niet? Want wie elk jaar rond dezelfde tijd met vage hoofdpijn kampt, kan zomaar last hebben van hooikoorts. Zonder het zelf te weten.

Volgens allergologen komt dat vaker voor dan je denkt.

Hoofdpijn als enige symptoom

Veel mensen denken bij allergieën aan niesbuien en jeukende ogen, maar er is ook een ‘stille’ variant: alleen hoofdpijn. „Meer mensen hebben hier last van dan ze doorhebben”, legt KNO-arts Alan Workman van Harvard Medical School uit aan Huffpost. „Wat vaak een ‘bijholtehoofdpijn’ lijkt, is eigenlijk een allergische reactie.”

Allergiehoofdpijn zit meestal rond je voorhoofd, wangen of ogen. Het voelt als een drukkend gevoel, in plaats van scherpe pijn zoals bij migraine. En: ze komen vooral in de lente of herfst opzetten, wanneer pollen of schimmels de lucht vullen. Zie je elk jaar hetzelfde patroon? Grote kans dat het allergie is.

Dit helpt écht tegen allergiehoofdpijn

Een paracetamol of ibuprofen kan even helpen, maar lost het probleem niet op. Beter is het om een antihistamine zoals cetirizine te nemen of een neusspray met corticosteroïden te gebruiken. „Voor sommigen werkt een dagelijkse neusspray tijdens het seizoen echt goed”, zegt Workman. Ook allergie-injecties (immunotherapie) kunnen op lange termijn verlichting geven.

Maar wat kun je zelf doen?

– Gebruik een neusspray of neti pot om je holtes schoon te spoelen

– Drink veel water

– Leg een warm kompres op je gezicht

– Blijf binnen op dagen met veel pollen

– Houd ramen en deuren gesloten

Toch geen verbetering? Ga naar de arts

Hoofdpijn heeft vaak meerdere oorzaken. Als je klachten blijven terugkomen, is het slim om je symptomen bij te houden en langs te gaan bij een allergoloog of KNO-arts. Die kan vaststellen of je last hebt van allergie, sinusproblemen of een andere vorm van hoofdpijn en zorgen dat je de juiste behandeling krijgt.

Vorige Volgende

Reacties