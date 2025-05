Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat maakt je aantrekkelijk? Dit zegt de wetenschap daarover

Ieder mens kan weleens onzeker zijn over zijn of haar voorkomen. En nu kun je allerlei intense sportsessies, schoonheidstrucs of ochtendroutines toepassen om jezelf goed voor de dag te laten komen, maar volgens de wetenschap zit aantrekkelijkheid hem in hele andere dingen.

Door sociale media, filters, plastische chirurgie en de maakbaarheid in deze tijd, is ons schoonheidsideaal lichtelijk intens. Niet gek dat we twijfels hebben over onszelf en ons uiterlijk. Nee, je bent dus echt niet de enige.

Wat maakt aantrekkelijk volgens de wetenschap

Maar naar ‘aantrekkelijkheid’ is best wat onderzoek gedaan. En nee, het hing niet af van een wasbordje, getuite lippen of gelikte Instagram-foto’s. Want schoonheid zit toch veelal van binnen, stelt de wetenschap. BBC Science Focus sprak met twee psychologen over aantrekkelijkheid en zette zes opvallende wetenschappelijke bevindingen op een rijtje.

1. Aantrekkelijkheid is relatief

Dr. Ed Morrison, hoofddocent psychologie aan de Britse Universiteit van Portsmouth, legt uit wat wij als aantrekkelijk beschouwen bij romantische of seksuele partners. Volgens Morrison zijn veel ‘aantrekkelijke eigenschappen’ een weerspiegeling van iemands biologische achtergrond. „Dat is de evolutietheorie”, zegt hij. Daarbij beoordelen we partners op hun onderliggende biologie, zoals hormonen, gezondheid en genen.

Maar Dr. Veronica Lamarche, hoofddocent psychologie aan de Britse Universiteit van Essex, benadrukt dat het tegenwoordig moeilijker is om biologie los te koppelen van cultuur. „Aantrekkelijkheid is een enigszins subjectieve ervaring. Bepaalde fysieke kenmerken die mensen als aantrekkelijk beoordelen, weerspiegelen mogelijk simpelweg eigenschappen die op een bepaald moment in de tijd voordelig zijn – of sociaal wenselijk zijn.”

Zo vielen vastgebonden voeten in China, zwarte tanden in Japan, langwerpige schedels bij de Maya’s en een ‘unibrow’ bij vrouwen in Tadzjikistan, allemaal onder een cultureel schoonheidsideaal en werden als aantrekkelijk beschouwd.

Kortom, schoonheid is niet universeel, objectief of onveranderbaar. Het wordt gevormd door cultuur. En lang niet iedereen heeft eenzelfde beeld van aantrekkelijkheid.

2. Spanning

Lamarche noemt op dat een element van gezonde spanning of angst, helpt bij aantrekkelijkheid. Ze haalt een onderzoek aan waarbij mensen op een wankele brug stonden. „Op de brug beoordeelden deelnemers de ander als aantrekkelijker.” Waarom? „De angst om op die brug te staan, schreven zij, onterecht, toe aan hoe aantrekkelijk de persoon was die hen vragen stelde.”

Dit noemt men de ‘misattributie van opwinding’-theorie, die stelt dat mensen fysieke opwinding kunnen verwarren met romantische aantrekkingskracht. Lamarche oppert dan ook een date mee te nemen naar een pretpark, spannende film of spookhuis. Er is dan namelijk een kans dat je aantrekkelijker overkomt.

3. Het gaat niet ‘alleen maar’ over geld

Regemaltig klinkt ook dat aantrekkelijkheid verbonden is aan iemand die financieel voor je kan zorgen. Een aantal decennia geleden was dat vrij gebruikelijk. „In die context is het niet zo oppervlakkig als het klinkt, wanneer je fysieke veiligheid en welzijn op het spel staan” , aldus Lamarche.

Maar in de huidige maatschappij is er geen bewijs dat rijkdom of inkomen inherent is aan aantrekkelijkheid, stellen de psychologen.

4. Oranje groenten en fruit

Oranje en rode groenten en fruit hebben een invloed op de huid. Dat zijn bijvoorbeeld groenten en fruitsoorten zoals wortel, pompoen, tomaat, paprika, mango en sinaasappel met een duidelijke oranje, rode of gelige kleur.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze groenten en fruit je huid een natuurlijke ‘glow’ geven, met een gouden ondertoon. En die gouden ondertoon werkt dan weer bevordelijk voor de aantrekkelijkheid.

„Een van de dingen die je misschien beoordeelt als je iemands huid ziet, is zijn of haar onderliggende gezondheid”, zegt Morrison. Een gezonde huidkleur wordt namelijk geassocieerd met meer aantrekkelijkheid. „Een iets gelere huid, wijst op een gezond eetpatroon. En zien we als aantrekkelijker”, aldus Morrison.

5. Fysieke voorkomen blijkt minder belangrijk dan je denkt (zeker als je een man bent)

Spieren kweken, biceps pompen en blokjes trainen? Sport en beweging zijn gezond, maar een afgetraind lichaam is geen must om aantrekkelijk gevonden te worden. Morrison: „Het algemene patroon is dat fysieke eigenschappen belangrijker zijn voor mannen dan voor vrouwen”, zegt hij. „Vrouwen zijn over het algemeen minder geïnteresseerd in fysieke aantrekkelijkheid op zich en leggen meer nadruk op persoonlijkheidskenmerken.”

Daarnaast stelt Lamarche dat mensen niet alleen maar op zoek zijn naar de meest fysiek aantrekkelijke types. „Partners matchen vaak heel goed op aantrekkelijkheid”, zegt ze. „Als je onafhankelijke mensen twee partners laat beoordelen, zullen ze hun aantrekkelijkheid waarschijnlijk als vergelijkbaar beoordelen, wat suggereert dat de partners matchen, in plaats van dat ze op zoek gaan naar iets wat fysiek aantrekkelijker is.”

6. Aardig zijn

En het meest belangrijke als het om aantrekkelijkheid gaat, waar zowel Morrison als Lamarche het over eens zijn, is simpelweg: ‘aardig zijn’. „Mensen willen een zorgzame partner; ze willen iemand die ze kunnen vertrouwen”, zegt Lamarche. „Dat is de grootste invloed op aantrekkelijkheid.”

In alle culturen willen mensen iemand die aardig, loyaal intelligent, betrouwbaar en eerlijk is, zeggen Lamarche en Morrison. Eigenschappen zoals agressie worden over het algemeen als onaantrekkelijk beschouwd.

En dan is het ook nog zo dat we ons volgens het ‘nabijheidsprincipe’ meer aangetrokken voelen tot mensen die dichter bij ons staan. „Hoe meer we iemand zien, hoe groter de kans dat we diegene aantrekkelijk of interessant vinden.”

Kun je iets doen aan je eigen aantrekkelijkheid?

Het belangrijkste dat je kunt veranderen, is hoe je jezelf presenteert, legt Morrison uit. „Als je jezelf aantrekkelijk wilt maken, is dat waarschijnlijk het beste wat je kunt doen. Wees charmant, aardig en grappig, want dat werkt absoluut goed”, aldus de psycholoog.

