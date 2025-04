Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel vrouwen liggen wakker door het gesnurk en de slaaphouding van hun partner

Woelen, draaien en staren naar het plafond, terwijl hij ongegeneerd ligt te ronken. Het gesnurk en de slaaphouding van hun partner leidt tot de nodige irritatie bij vrouwen. Ruim een op de tien zegt er zelfs van wakker te liggen.

Dat blijkt uit onderzoek door Huijer.nl, uitgevoerd onder 1000 werkende Nederlanders van 18 tot 65 jaar.

Het onderzoek wijst uit dat 11 procent van de vrouwen ‘s nachts wakker ligt door het slaapgedrag van hun partner. 30 procent van de vrouwen met een partner noemt het snurken van de ander een probleem om in slaap te vallen.

😴 Slaapproblemen Volgens de Hersenstichting beoordeelt 62 procent van de vrouwen en 38 procent van de mannen hun slaapkwaliteit als ‘slecht’. Vooral onder jongeren is slapen een groot probleem. Slaapproblemen kunnen leiden tot bijvoorbeeld angst, depressie en andere psychische problemen, maar ook tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een verzwakt immuunsysteem.

Rugslapers en draaiers

Vooral de slaaphouding van de partner speelt een belangrijke rol. Ruim een kwart van de respondenten (27 procent) vindt dat de partner absoluut geen draaier mag zijn. In 10 procent van de gevallen is de partner wel een draaier. Bijna vier op de tien vrouwen (37 procent) geeft aan dat de partner niet op de rug mag slapen, waarschijnlijk uit angst voor gesnurk. Bij 19 procent van de respondenten slaapt de partner tóch op de rug.

21 procent van de respondenten tussen 18 en 50 jaar slaapt op de buik, en 63 procent op de zij. Bijna een op de vijf slaapt op de rug. Buikslapen is het meest belastend voor de onderrug en nek, bleek onlangs al. Dit komt door de rotatie in de wervelkolom en kan spanning geven op spieren en gewrichten. 78 procent geeft aan weleens een andere slaaphouding te hebben dan de partner. Een minder grote groep kiest voor een los dekbed in plaats van een tweepersoonsdekbed (een op de drie).

