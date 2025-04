Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In deze provincie wandelen Nederlanders het liefst

Steeds meer mensen maken van wandelen hun hobby, zeker nu het zonnetje vaker schijnt. Maar niet elke provincie in ons land krijgt dezelfde waardering van wandelaars. Gelderland steekt met kop en schouders bovenuit als het gaat om de favoriete wandelprovincie.

Wandelen is niet alleen leuk om te doen, het is ook goed voor je. Metro ging onlangs in gesprek met een psychosomatisch therapeut over de relatie tussen stress en wandelen. „Uit onderzoek blijkt dat een uur wandelen, vooral in de natuur, leidt tot aanzienlijke stressvermindering. Het gebied in de hersenen geassocieerd met stress was duidelijk minder actief na een uur bewegen in de natuur. Hetzelfde onderzoek toont ook aan dat wandelen in een drukke stad geen duidelijk effect heeft op stressvermindering. Ga dus op zoek naar een rustige omgeving in de buurt waar er weinig prikkels zijn.”

Wandelen om te ontspannen en fit te blijven

41 procent van de Nederlanders wandelt elke week, blijkt uit onderzoek van Columbus Travel. 21 procent wandelt dagelijks, 16 procent doet dat zeker meerdere keren per maand. Van de mensen die regelmatig even lopen, wandelt het grootste deel 30 minuten tot een uur, maar ook langere wandelingen, van een tot twee uur, zijn populair (32 procent).

En waarom die mensen dan wandelen? Vooral om te ontspannen (68 procent), fit te blijven (53 procent) of als sociale activiteit (29 procent). Andere genoemde redenen zijn het ontdekken van flora en fauna, ontsnappen aan de drukte en het verkennen van de omgeving.

Favoriete wandelplekken

Goed, een rondje over een industrieterrein lopen (veel kantoorwandelaars zullen dit herkennen) is niet zo fijn. Waar wandelen we dan het liefst? Het bos staat met stip bovenaan (77 procent van de wandelaars noemde dat als favoriete wandelplek). Het strand en de duinen en de heide zijn ook populair. Maar in provincies is ook een rangorde te merken: Gelderland steekt er, door 28 procent van de wandelaars genoemd als favoriete wandelprovincie, bovenuit. Daarna volgen Limburg (16 procent), Noord-Brabant (11 procent) en Drenthe (10 procent).

Qua nationale parken om wat stappen in te zetten, gaat de Hoge Veluwe er met de winst vandoor. 81 procent van de mensen wandelt daar het liefst. 65 procent kiest voor de Utrechtse Heuvelrug, 57 procent vindt ook de Veluwezoom een fijne plek.

Eerder zette Metro tien populaire wandelroutes voor je op een rij. Wandel ze!

Reacties