Opgebiecht: ‘Een heel paasweekend met mijn flirterige schoonvader, ik vind het verschrikkelijk’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Violet (34), die opziet tegen het paasweekend met haar flirterige schoonvader.

„Sowieso weet ik niet wie het bedacht heeft dat weekendjes weg met familie leuk zijn. Ten eerste is het geen weekend, want het zijn drie nachten – vrijdag tot en met maandag. En dan begint het nog gezellig, maar voor je het weet beginnen de eerste sneren naar elkaar – niet in het zeldzaamste geval nadat de wijn is ingeschonken en iedereen loslippig wordt. En na zo’n weekend ben je kapót en heb je minstens een detox van drie maanden nodig voor je iedereen weer onder ogen komt.

Schoonfamilie

En dat gaat dan om je eigen familie. Maar schoonfamilies zijn nóg erger, omdat je je irritatie dan dient te verbloemen – en wel getuige bent van de irritaties van de mensen die wél familieleden zijn. Lang verhaal kort: ik probeer altijd zo ver mogelijk van dit soort ‘leuke’ initiatieven vandaan te blijven.

Lukt niet altijd even goed, helaas. Mijn schoonvader wordt 75 en in plaats van een uurtje koffie met gebak, moet dat blijkbaar met een heel weekend weg gevierd worden. En omdat het toevallig samen met Pasen valt, gaan we dit paasweekend. Het allerergste: omdát het maandag Pasen is, valt het nog onder het weekend en hoeven we pas dinsdag het huisje uit. VIER nachten dus.

Flirterige schoonvader

Gelukkig heb ik dat laatste idee uit het hoofd van mijn man kunnen praten, want ik denk oprecht dat ik dan mentaal niet meer leef. Ik vind het nu al een opgave: verplicht gezellig samen spelletjes doen, naar het zwembad met de kinderen van mijn zwager. Zelf heb ik geen kinderen en doe je me geen plezier met zo’n zwemparadijs, maar nu ‘is het toch gezellig’. Met z’n allen wandelen in het bos, samen gourmetten en elkaar in pyjama al bij het ontbijt zien. Ook zoiets, paaseieren zoeken. Want ja, leuk voor de kids, toch?

Maar het ergste vind ik misschien wel drie nachten lang onder hetzelfde dak als mijn schoonvader vertoeven, die me nét iets te gretig is met zijn ‘hartelijke’ opmerkingen. Over dat ik zo’n ‘schone dame’ ben (zie je me staan, daar in pyjama aan het paasontbijt?), dat mijn figuur zo goed uitkomt in dat ene jasje, me net even iets te lang omhelzen… Laatst petste hij me zelfs op mijn billen toen ik een nieuwe, leren broek aanhad. Ik kan het hebben en ik wéét dat hij het in beginsel onschuldig bedoelt, maar ongemakkelijk is dat flirterige wel.

‘Vrolijk’ paasweekend

Ik deel dit laatste niet met mijn vriend, omdat ik hem niet ongemakkelijk wil laten voelen over zijn vader en niet tussen ze in wil staan. Maar dit weekend moet het echt uit mijn ténen komen. Als ik het al volhoud: misschien verzin ik een werkspoedje waardoor ik écht eerder weg moet. Hartstikke jammer ja, en volgende keer beter. Krijg ik misschien scheve gezichten mee, maar beter voor mijn gemoed – heb ik in elk geval deels nog een ‘vrolijk’ paasweekend.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

