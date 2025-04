Deel dit artikel: Share App Mail Pin

IJs kan je helpen bij een paniekaanval: zo zit dat

Een paniekaanval kan onverwacht en flink overweldigend zijn. Je hart gaat tekeer, je ademhaling versnelt en het voelt alsof je de controle verliest. Volgens Psychology Today is er een eenvoudige, lichamelijke methode die op zo’n moment kan helpen: kou. Deze truc werkt specifiek bij het onderdompelen van je gezicht in ijskoud water.

Deze techniek maakt gebruik van een automatisch mechanisme in het lichaam, de zogenoemde Mammalian Dive Response. Zodra je gezicht in aanraking komt met koud water, schakelt je lichaam over op een ruststand. De hartslag vertraagt, de ademhaling wordt dieper en de bloedtoevoer richt zich op vitale organen zoals het hart en de hersenen. Dit alles zorgt ervoor dat je zenuwstelsel kalmeert.

Een directe reactie op stress

Binnen psychologische behandelmethodes wordt deze techniek actief ingezet bij plotselinge stress of paniek. Het doel is om het lichaam fysiek uit de staat van alarm te halen, zodat er ruimte ontstaat om mentaal weer grip te krijgen. Dat kan met een kom met water en ijsblokjes, maar ook met koude voorwerpen zoals een koelelement of blikje frisdrank tegen je gezicht.

De methode is bedoeld als snelle interventie: bij beginnende paniek, bij gevoelens van dissociatie of wanneer emoties te hoog oplopen. Door letterlijk de temperatuur van je lichaam te veranderen, geef je het zenuwstelsel een duidelijk signaal om te vertragen.

Structurele toepassing

Sommige mensen passen het principe ook op dagelijkse basis toe, bijvoorbeeld door na een warme douche kort koud af te spoelen. Deze regelmatige blootstelling aan koude prikkels kan helpen bij het versterken van het parasympathisch zenuwstelsel: het deel van het lichaam dat rust en herstel stimuleert. Dit zou op de lange termijn bijdragen aan een betere stressregulatie, waardoor je misschien geen snelle interventies meer nodig zult hebben.

Weg is je paniekaanval

Voor wie op zoek is naar een direct toepasbare manier om het lichaam tot rust te brengen tijdens een emotioneel intens moment, kan deze eenvoudige methode een uitkomst bieden. Hoewel deze techniek geen vervanging is voor therapie of medische behandeling, kan het een waardevolle aanvulling zijn voor wie kampt met paniekaanvallen of stressklachten. Het vereist geen medicijnen of ingewikkelde hulpmiddelen, enkel een kort moment van aandacht en een bron van kou.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

