Een huisdier maakt je veel gelukkiger (en dat is zelfs in geld uit te drukken)

Dat een huisdier je leven leuker maakt, wisten we misschien al. Maar hoeveel gelukkiger je er precies van wordt, is nu voor het eerst goed in kaart gebracht.

En de uitkomst is opvallend: het geluk dat een huisdier brengt, is zelfs in geld uit te drukken.

Mensen met een huisdier gelukkiger

Twee Britse onderzoekers onderzochten de impact van huisdieren op het leven van hun baasjes. Ze gebruikten daarvoor gegevens van het Britse ‘Innovation Panel’, een grootschalig onderzoek onder 2600 huishoudens.

De deelnemers geven onder meer aan of ze een huisdier hadden, hoe tevreden ze zijn met hun leven, hoe hun gezondheid ervoor staat en wat hun persoonlijkheidstype is. Het gemiddelde geluk onder alle deelnemers is redelijk hoog: 5,24 op 7. Toch blijkt dat huisdierbezitters nog duidelijk gelukkiger waren dan mensen zónder huisdier.

Geluk omzetten in geld

De onderzoekers gebruikten uitgebreide statistische analyses om te kijken wat het effect van huisdieren precies was. Hun conclusie? Het hebben van een huisdier kan het geluk van een mens verhogen met 3 tot 4 punten op een schaal van 7. Dat is een behoorlijk verschil en laat zien dat een huisdier niet zomaar een leuk extraatje is, maar echt invloed heeft op je dagelijks geluk.

En wat als je dit geluk zou omzetten in geld? De wetenschappers rekenden dit uit en kwamen uit op een bedrag van 70.000 Britse pond, ongeveer 82.000 euro.

Dat bedrag is vergelijkbaar met het geluksgevoel dat je krijgt van wekelijks contact met vrienden of familieleden.

Het financiële plaatje maakt het nog interessanter. De meeste huisdieren, zoals honden en katten, kosten vaak niet meer dan een paar honderd tot duizend euro. Vergeleken met de ‘gelukswaarde’ die ze opleveren, is dat dus een koopje, concluderen de wetenschappers.

