Het Dilemma: ‘Zet ik het huis volledig op mijn naam, of deel ik het met mijn man?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Anniek (34) die worstelt met de vraag of ze haar toekomstige koopwoning deelt met haar man, of toch alles op eigen naam zet.

„Ik heb het geluk dat ik, dankzij jarenlang sparen, goed beleggen en een flinke erfenis, genoeg geld heb om een appartement te kopen zonder hypotheek. Dat voelt als een enorme mijlpaal. Mijn man en ik zijn gelukkig getrouwd, onder huwelijkse voorwaarden – dus mijn vermogen is voor nu goed afgeschermd. Toch knaagt er iets.

We zijn gelijkwaardige partners. We hebben samen plannen voor de toekomst, hebben al een dochtertje en willen ons gezin nog graag verder uitbreiden. Maar als het huis straks alleen op mijn naam staat, voelt het voor hem alsof hij bij mij in míjn huis komt wonen, niet in óns huis. Hij wil niet het gevoel hebben dat hij onderdeel is van het meubilair, in plaats van bewoner. Dat begrijp ik goed, want ik zou hetzelfde voelen in zijn situatie.

Dilemma: hoofd versus hart

Tegelijkertijd wil ik mezelf indekken en geen risico lopen. Het geld voor het huis heb ik alleen bij elkaar gespaard en ik weet hoe onzeker het leven kan zijn. Wat als het ooit misgaat tussen ons? Stel dat we uit elkaar gaan, dan is het zuur als ik straks maar de helft van het huis bezit, terwijl ik het volledig heb betaald. Toch voel ik me ook schuldig bij die gedachte – ik wil hier helemaal niet aan denken, want ik zie een toekomst samen. Ik houd echt heel erg veel van ‘m.

Is het eerlijk om het huis volledig op mijn naam te zetten, met het risico dat hij zich minder thuis voelt? Of is het eerlijker om het samen te delen, ook al heeft hij financieel niet bijgedragen aan de aankoop? Natuurlijk kan hij een deel meebetalen, maar dat zal nooit evenwaardig zijn. Ik wil hem het gevoel geven dat het echt óns huis is, maar ergens wil ik ook mijn spaargeld beschermen.

Wat zouden jullie doen? Zet ik het huis volledig op mijn naam, of maak ik het toch officieel ons gezamenlijke huis? Hoe los ik deze tweestrijd tussen liefde en zekerheid op?”

Het dilemma van vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Mark (41), die twijfelt of hij zijn vaste baan moet opzeggen om zijn oude droom na te jagen.

Joris heeft ook voor die keuze gestaan en is van een ‘veilige’ kantoorbaan naar fietsenmaker gegaan. „Volgens mijn vrouw en kinderen ben ik er een leukere man en vader door geworden. De gemiste zomervakantie hebben zij er graag voor over gehad. Zoals mijn vrouw laatst nog zei: liever iedere dag een leukere man in huis dan drie weken op vakantie!”

Net als Joris heeft ook Carl ooit voor dit dilemma gestaan. „Ik verloor na bijna tien jaar onverwachts mijn baan. Ik nam de sprong in ’t diepe, maar na vier jaar liep het door allerlei oorzaken helaas mis. Toch heb ik er nooit spijt van gehad. Je kunt beter spijt hebben van dingen die je wel hebt geprobeerd, maar mis zijn gelopen, dan spijt hebben van dingen die je ooit had willen doen, maar uiteindelijk nooit daadwerkelijk hebt gedaan. Ga ervoor! En bereid je goed voor.”

Ook Linda zegt ‘doen!’. „Als je voor passie gaat, komt het altijd goed met jou.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

