Het Dilemma: ‘Moet ik voor mijn vrijheid kiezen of voor zekerheid van mijn baan?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Mark (41), die twijfelt of hij zijn vaste baan moet opzeggen om zijn oude droom na te jagen.

„Ik werk nu al bijna twaalf jaar bij hetzelfde bedrijf. Het is een fijne plek met stabiele collega’s, een goed salaris en ik weet precies wat er van me verwacht wordt. Ik heb een gezin met twee jonge kinderen en een hypotheek – je kent het wel. Op papier heb ik niets te klagen. Maar toch steekt er iets. Een beetje alsof er een kiezelsteentje in mijn schoen zit.

Vaste baan vs eigen bedrijf

Vroeger – voor wat men noemt; huisje boompje beestje – droomde ik ervan om ooit voor mezelf te beginnen. Mijn vader werkte als timmerman en ik ben opgegroeid op zijn houtbewerkingsplaats. Van hem heb ik het vak geleerd. Het leek me altijd geweldig om ooit mijn eigen houtwerkplaats te beginnen, meubels op maat maken. De passie is nooit weggegaan, maar ik heb het altijd opzijgeschoven omdat er ‘belangrijkere dingen’ waren.

Nu ben ik 41 en vraag ik me af: als ik het nu niet doe, wanneer dan wel? Ik voel me opgesloten in de veiligheid. Maar ja, een eigen bedrijf starten betekent risico’s, stress, mogelijk minder inkomen – en ik wil mijn vrouw en kinderen geen onrust bezorgen. Aan de andere kant: wat voor voorbeeld geef ik mijn kinderen als ik zelf mijn dromen niet durf te volgen?

Doen of blijven dromen?

Mijn vrouw steunt me, in theorie. Ze zegt: „Als jij er echt voor wil gaan, dan moet je dat doen.” Maar ik hoor ook de twijfel in haar stem. Wat als het mislukt? Wat als we die spaarpot voor vakanties moeten aanspreken voor de huur van een werkruimte? Waarschijnlijk zegt ze dit alleen maar, omdat ze er niet vanuit gaat dat ik het ooit écht ga doen.

Wat denken jullie? Moet ik de sprong wagen en mijn droom volgen, of moet ik realistisch zijn en gewoon dankbaar zijn voor wat ik heb? Misschien moet ik het er gewoon bij laten: een leuke hobby voor in de avonduren. Maar ergens voelt dat als jezelf klein houden.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Astrid (29), die haar moeder iets wil vertellen dat lijnrecht indruist tegen haar geloof en overtuigingen. Het ging over een abortus.

Jeannette vraagt zich af wat Astrids moeder met de informatie kan. „Is het relevant dat ze dit moet weten? Is jullie band niet al breekbaar? Als je dit deelt moet je geen angst hebben voor de gevolgen. Ik zou het niet vertellen zolang je bang bent voor de gevolgen.”

Marije vraagt zich af wat het haar oplevert als ze haar moeder hierover vertelt. Ze denkt dat dit niet het juiste moment is. „Het is nog niet zo lang geleden gun jezelf de tijd om het een plekje te geven.”

Riet snapt goed dat ze dit met haar wil delen. „Omdat ze dicht bij je staat. Je kunt het nu beter met iemand anders delen, die je ook vertrouwt. Ook al ben je overtuigd van je keuze, het bezwaar van je moeder zou jouw twijfel kunnen worden. Wacht tot je zelf weer sterker bent, en kijk of je het dan alsnog wil delen.”

Suzanne denkt dat het vertellen veel kapot kan maken. „Je hoeft nog niet te kiezen tussen het vertellen of niet. Je kunt het ook over een paar jaar vertellen. Jouw wens om dit te delen kan in de loop van de tijd veranderen. Nu wil je het graag delen. Of vind je dat je het moet doen. Maar misschien denk je er over een jaar wel anders over. En dan kan je niet meer terug. Dus laat het gewoon even los. Even parkeren, vertellen kan altijd nog. Al ben ik persoonlijk van mening dat het jouw keuze is en je niemand een uitleg verschuldigd bent. Ook je moeder niet.”

