Het Dilemma: ‘Moet ik mijn moeder vertellen over mijn abortus, terwijl ik weet dat ze fel tegen is?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Astrid (29), die haar moeder iets wil vertellen dat lijnrecht indruist tegen haar geloof en overtuigingen.

„Ik ben 29 en onlangs ongewenst zwanger geraakt. Het was geen makkelijke beslissing, maar voor mij was het al snel duidelijk: ik wil (nu) geen kind. Ik heb gekozen voor een abortus. Dat besluit heb ik in volle overtuiging genomen – niet over één nacht ijs, maar wel met helderheid en rust. Ik voel me er goed bij. Dat is mijn keuze. Daarover gaat dit dilemma niet, dus daar wil ik verder niet over uitweiden.

Toch knaagt er iets. Mijn moeder weet van niets. We hebben een prima band, praten regelmatig en ik weet dat ze van me houdt. Maar er ligt altijd iets onder de oppervlakte: haar geloof. Mijn ouders zijn strenggelovig, en hoewel ik daar zelf allang afscheid van heb genomen, blijft het een rode draad in ons contact. Vooral bij mijn moeder. Zij is uitgesproken fel tegen abortus. Voor haar is het zondig, onvergeeflijk zelfs. We hebben er ooit over gesproken toen het onderwerp langskwam in het nieuws – haar reactie was keihard.

Vertrouwen of afstand?

En nu weet ik niet wat ik moet doen. Aan de ene kant wil ik eerlijk zijn. Het voelt alsof ik iets belangrijks achterhoud. Ik zou willen dat ik haar dit kon vertellen en dat ze me niet zou veroordelen, dat ze me zou steunen of in elk geval zou luisteren zonder mij af te wijzen. Ik verlang ook naar haar steun. De beslissing was zwaar en ik ben ook best bang voor de uitvoer. Op dit soort momenten wil je gewoon je moeder aan je zijde. Aan de andere kant vrees ik haar reactie. Ik ben bang dat ze teleurgesteld is, boos, of zelfs afstand neemt. En dat zou me pas echt kapotmaken.

Is het beter om dit voor mezelf te houden, ook al voelt dat als een muur tussen ons in? Of moet ik het tóch vertellen, in de hoop dat ze me niet laat vallen? En als ik het haar vertel, hoe pak ik dat dan aan zonder dat het escaleert?

Wat zouden jullie doen in mijn situatie? Is eerlijkheid hier sterker dan de kans op verwijdering? Of is het oké om sommige dingen niet met je moeder te delen – zelfs als ze zo groot zijn?”

