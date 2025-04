Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moet je je kleding op een hoge temperatuur wassen om ‘t schoon te krijgen? En meer weetjes over wassen en drogen

Heb jij ook weleens per ongeluk een trui laten krimpen of je witte lakens laten verkleuren in de was? Er bestaan nogal wat feiten en fabels rondom het wassen en drogen van je kleding, waardoor niet iedereen er even goed in is. Samen met Inventum geeft Metro wat tips om je wasroutine te optimaliseren.

Door slim te wassen, bespaar je namelijk geld én blijven je kleren langer mooi.

Fabel: wassen moet op hoge temperaturen

Bij het verkeerd gebruiken van je wasmachine en droger, kunnen niet alleen je kleren, maar ook je machines beschadigen. En dan ben je ver van huis, zo ondervond ook Romy, die al haar spaargeld zag opgaan aan een nieuwe wasmachine.

Veel mensen denken dat het nodig is om op een hoge temperatuur te wassen om je was schoon te krijgen. Volgens Inventum klopt daar echter weinig van: moderne wasmachines en -middelen reinigen ook effectief bij bijvoorbeeld 30 of 40 graden. En het verschil tussen een was op 30 of 60 graden draaien, is voor je energierekening enorm.

Ook hebben vrijwel alle wasmachines een eco-stand. Hiermee spaar je niet alleen het milieu, maar dit kost je ook minder. Als je deze stand selecteert, kijkt je wasmachine automatisch hoe ie water en energie inzet. Daarnaast wordt de centrifugesnelheid iets hoger, wat je kleding wat droger maakt. Dat zorgt er weer voor dat je ze minder lang hoeft te laten drogen.

Wassen optimaliseren

Veel wasmachines hebben speciale programma’s voor een stof waarvan je kledingstuk is gemaakt. Vaak kun je ook de mate van vervuiling van de was kiezen. Die standen eens goed doorkijken, in plaats van altijd standaard hetzelfde programma kiezen, kan helpen om efficiënter te wassen. Verder geeft Inventum deze tips:

Kies het juiste wasmiddel. Iedereen heeft een eigen voorkeur: vloeibaar, poeder of capsules. Het is niet zo dat er een daarvan de beste keuze is, maar het kan wel verschil maken. Capsules zijn bijvoorbeeld gemaakt voor een standaardlading van 8kg. Als je minder wast, gebruik je te veel wasmiddel en kunnen er zeepresten achterblijven, wat voor nare geurtjes kan zorgen.

Iedereen heeft een eigen voorkeur: vloeibaar, poeder of capsules. Het is niet zo dat er een daarvan de beste keuze is, maar het kan wel verschil maken. Capsules zijn bijvoorbeeld gemaakt voor een standaardlading van 8kg. Als je minder wast, gebruik je te veel wasmiddel en kunnen er zeepresten achterblijven, wat voor nare geurtjes kan zorgen. Zo min mogelijk schuim. Hele wasmachine vol met schuim? Dat betekent niet dat de was extra schoon wordt, in tegendeel juist. Het belemmert de spoeling en kan de trommel overbelasten.

Hele wasmachine vol met schuim? Dat betekent niet dat de was extra schoon wordt, in tegendeel juist. Het belemmert de spoeling en kan de trommel overbelasten. Niet te rijkelijk met wasverzachter strooien. Het laat je kleding lekker ruiken en zacht aanvoelen, maar wasverzachter vermindert ook de vochtopname van sport- en microvezelkleding. Daarnaast kan het zich ophopen in je wasmachine, wat weer zorgt voor nare geurtjes en een machine die minder goed wast.

Het laat je kleding lekker ruiken en zacht aanvoelen, maar wasverzachter vermindert ook de vochtopname van sport- en microvezelkleding. Daarnaast kan het zich ophopen in je wasmachine, wat weer zorgt voor nare geurtjes en een machine die minder goed wast. Maak het zeepbakje schoon. Ook het zeepbakje kan vies worden en nare geurtjes verspreiden, maak die dus regelmatig schoon. Het grof-filter vangt vuil en kleine voorwerpen en verdient ook een schoonmaakbeurt om de zoveel wasbeurten.

Ook het zeepbakje kan vies worden en nare geurtjes verspreiden, maak die dus regelmatig schoon. Het grof-filter vangt vuil en kleine voorwerpen en verdient ook een schoonmaakbeurt om de zoveel wasbeurten. Reinig ook de trommel. Je zou denken dat een wasmachine zichzelf schoonmaakt, maar er kan kalkophoping ontstaan. Daarom is het handig eens in de drie maanden een trommelreinigingsprogramma te draaien.

Je zou denken dat een wasmachine zichzelf schoonmaakt, maar er kan kalkophoping ontstaan. Daarom is het handig eens in de drie maanden een trommelreinigingsprogramma te draaien. Leeg na het drogen de filter. Als je de filter van je droger nooit leegmaakt, kan dat brandgevaar opleveren. Het stof hoopt zich dan op, vermindert de luchtstroom en verhoogt het energieverbruik. Na elke droogbeurt dus even legen.

