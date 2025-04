Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Ik had een tuinfeestje tot 22.00 uur en om 22.01 uur werd de politie al gebeld’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Sarah (42) over het tuinfeestje voor de achttiende verjaardag van haar zoon, dat met een bezoekje van de politie eindigde.

Sarah (42): „Mijn zoon was eindelijk achttien geworden en dat wilden we natuurlijk goed vieren. Hartje zomer leek een feestje in de tuin dé perfecte manier om dit te doen. We hadden altijd een goede band met alle buren. Tenminste, dat dacht ik altijd. We zeiden elkaar gedag en maakten geregeld een gezellig praatje. Toen we de uitnodigingen voor het tuinfeestje verstuurden, stond onze buurman ook op de lijst. Op de dag zelf vertelde hij dat hij niet kon komen, wat natuurlijk prima was. We zouden het feestje rustig en gezellig houden, en het zou tot 22.00 uur duren, precies volgens de regels.

Melding van geluidsoverlast

We hadden een geweldige tijd, iedereen was in een feeststemming en mijn zoon genoot volop van zijn verjaardag. Het was een mooie zomeravond. Door de gezelligheid vergaten we alleen de tijd. Die vloog echt voorbij. Het was iets na 22.00 uur, toen we plotseling de deurbel hoorden. Mijn man deed open en zag een agent voor de deur staan. ‘Goedenavond, we hebben een melding van geluidsoverlast gekregen.’

Mijn man riep mij erbij. Ik schrok, want toen ik op mijn horloge keek, zag ik dat we maar een paar minuten over de tijd waren gegaan. De politieagent vertelde dat ze om 22.01 uur een melding kregen van iemand uit de buurt. Aangezien ze toch in de buurt waren, wilden ze even kijken of het echt zo erg was. Eenmaal bij ons aan de deur, merkten ze zelf ook wel dat er amper geluidsoverlast was. We besloten om het feest, dat toch al afgelopen had moeten zijn, direct te beëindigen.

Het was de buurman

Toen de politie weer weg was, was ik heel erg benieuwd wélke buren hadden geklaagd over geluidsoverlast. Het grootste schandaal kwam de volgende dag: toen kwam ik er via een andere buurvrouw achter dat het onze buurman was. Ja, de buurman die ik zelf had uitgenodigd! Ik wist niet wat ik hoorde.



Ik besloot naar zijn deur te lopen om hem aan te spreken. ‘Waarom heb je de politie gebeld? Ik had je nog uitgenodigd, je had zelf ook gezellig een biertje kunnen komen drinken’, zei ik. Hij zei zonder enige vorm van schaamte: ‘Ja, het is gewoon vervelend. Het gebeurt hier te vaak, die tuinfeestjes van jullie.’ Ik kon het niet geloven. ‘Te vaak?’, vroeg ik. ‘We geven maximaal twee keer per jaar een feestje, alleen voor de kinderen. Hoe kan dat nou vervelend zijn?’ De buurman gaf aan dat hij dat al te vaak vond. Hij smeet daarop de deur dicht.

Band verstoord

Sinds dat incident is de band met de buurman helaas verstoord. We zeggen elkaar niet eens meer gedag, het is alsof hij niet meer bestaat. Die gezellige praatjes van vroeger behoren tot de verleden tijd. Jammer hoor. Wat me het meest frustreert, is dat we nooit in de buurt van de overlast kwamen die hij suggereerde.

Binnenkort is mijn dochter jarig, ze wordt zestien, en dat is natuurlijk een bijzondere leeftijd. Ik heb even getwijfeld om het wel hier in huis te vieren, maar waarom zouden we een dure locatie huren omdat één buurman het irritant vindt? Maar met dit tuinfeestje pakken we het anders aan: we zorgen écht dat alles om 22.00 uur is gestopt, want nu weten we dat zelfs een minuut te lang kan zijn voor sommige buren. Geen politie meer aan onze deur, echt niet.”

Wat vind jij hiervan? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week vertelde Jeroen (33) over zijn buurman, die stiekem zijn wifi gebruikte en boos werd toen hij het wachtwoord veranderde. Ook Metro-lezers reageerden hier massaal op. Ivo reageerde met: „Moet je maar niet van die simpele wachtwoorden gebruiken.”

Een andere lezer was het hier niet mee eens. „Mijn buurman heeft ook een heel makkelijk wifi-wachtwoord en toch maak ik er geen gebruik van. Dat heet fatsoen. Als mijn buurman zijn sleutels in de deur laat zitten, dan loop ik ook niet bij hem naar binnen.”

Vorige Volgende

Reacties