Burenruzies: ‘Iedere ochtend ligt er poep van de kat van mijn buurvrouw in mijn tuin’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in ‘Burenruzies’ de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting.

Deze week vertelt Anouk (41) over haar buurvrouw, die volhoudt dat haar kat geen kattenpoep in de tuin achterlaat.

Anouk: „Het begon allemaal een maand na mijn verhuizing. Eens in de zoveel weken zag ik wat kattenpoep in mijn achtertuin liggen. Vervelend, maar ik dacht: ach, kan gebeuren, katten lopen nu eenmaal overal. Maar toen het na enkele maanden elke ochtend raak was, begon ik te vermoeden dat dit niet zomaar een verdwaalde kat was.

Altijd op dezelfde plek

Het lag ook altijd op dezelfde plek: precies naast mijn hortensia’s. Het leek wel alsof het beestje daar zijn vaste toilet had ingericht. Ik begon erop te letten en elke dag was het weer raak. Heel irritant. En laat de buurvrouw nou toevallig een kat hebben die ik regelmatig over de schutting zag klauteren.



Toen ik haar er vriendelijk op aansprak, keek ze me verontwaardigd aan. ‘Mijn kat doet dat niet hoor, die komt niet eens in jullie tuin’, zei ze fel. Ik bleef rustig en zei dat het toch wel héél toevallig was, maar ze kapte het gesprek meteen af. ‘Je moet niet zomaar aannames doen.’ Oké, prima.

Iedere ochtend begin ik mijn dag met het opruimen van andermans kattenpoep.

Camera’s liegen niet

Maar ik liet het er niet bij zitten. Ik besloot een camera te kopen en richtte die op de plek waar ik iedere dag kattenpoep vond. Binnen 24 uur had ik keihard bewijs. Op de beelden was de kat van de buurvrouw te zien, poepend naast mijn hortensia’s. Ik besloot nog een paar dagen te filmen en ja hoor, ook de nachten daarna zocht hij hetzelfde plekje op om zijn behoefte te doen.

Ik ging met de beelden naar de buurvrouw toe, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ze ontplofte zowat. ‘Je gaat mijn kat bespioneren? Wat is er mis met jou?’ Ze weigerde zelfs naar de beelden te kijken. Volgens haar had ik niks te zeggen over een loslopende kat. En sindsdien is het dus oorlog.

Tuin als openluchttoilet

Ze negeert me compleet. Ze zegt geen gedag meer, ze maakt geen oogcontact, niks. Maar de drollen? Die blijven komen. Ik ben het helemaal zat. Inmiddels heb ik bakstenen rond de hortensia’s gelegd, in de hoop dat het zou helpen, maar de kat weet zich altijd wel weer ergens tussen te wurmen. Mijn tuin is nu een soort openluchttoilet geworden.

Ik ben echt geen kattenhater, integendeel. Maar het begint inmiddels mijn humeur te beïnvloeden. Iedere ochtend begin ik mijn dag met het opruimen van andermans kattenpoep. Als dit zo doorgaat, overweeg ik serieus om bewegingssensoren met watersproeiers te installeren. Niet omdat ik dat leuk vind, maar omdat ik toch íéts moet.”

