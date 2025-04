Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Mijn buurman gebruikte stiekem mijn wifi en werd boos toen ik het wachtwoord veranderde’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Jeroen (33) over zijn buurman, die stiekem zijn wifi gebruikte en boos werd toen hij het wachtwoord veranderde.

Jeroen (33): „Ik woon al een paar jaar in een leuk huis in een fijne buurt in Amsterdam. Het is er druk, maar niet té druk. De buren zijn over het algemeen vriendelijk en we groeten elkaar altijd even als we elkaar tegenkomen. Dat was tot vorig jaar ook het geval met mijn buurman. Hij was altijd aardig en je kon altijd wel een praatje maken. Maar wat ik niet wist, was dat hij al maandenlang stiekem mijn wifi gebruikte.

Wifi-probleem?

Het begon een dag nadat mijn vriendin en ik besloten het wachtwoord van onze wifi te veranderen. Mijn vriendin had op internet gelezen dat het goed is om dit eens in de zoveel tijd te doen. Gewoon, voor de zekerheid. Ons wachtwoord (12345) was ook wel erg makkelijk te raden. De dag na het aanpassen van ons wachtwoord stond de buurman opeens voor de deur. ‘Hé Jeroen, hebben jullie toevallig een wifi-probleem?’ vroeg hij. ‘Want mijn internet doet het ineens niet meer.’



‘Heeft jouw internetprovider toevallig een storing?’ vroeg ik hem. ‘Nee, ik heb geen internetprovider. Ik gebruik jullie wifi, vandaar dat ik aan jou vroeg of er iets mis mee is.’ Ik kon mijn oren niet geloven. Het bleek dat hij dus al meer dan een jaar gebruik had gemaakt van mijn internet, zonder dat ik daar ooit toestemming voor had gegeven. Ik wist niet wat ik hoorde.

Goede buren helpen elkaar

Hij keek me aan alsof het de normaalste zaak van de wereld was. ‘Ja, goede buren helpen elkaar toch? Daar is een buurt voor’, zei hij, terwijl hij zijn schouders ophaalde. Dat was voor mij het moment waarop ik besefte dat hij het gewoon als een vanzelfsprekendheid zag dat hij mijn wifi gebruikte. Nou, voor mij was dat allesbehalve normaal.



Toen ik hem vertelde dat dat niet de normale gang van zaken was, vroeg hij doodleuk om het nieuwe wachtwoord. ‘Nee, dat ga ik je niet geven. Zeer zeker niet’, zei ik. Maar dat antwoord viel blijkbaar niet in goede aarde. Mijn buurman werd boos. En hoe! Na een scheldkanon van een halve minuut, draaide hij zich om en stampte hij terug naar zijn huis. Een paar dagen later zat mijn hele auto onder de eieren. Dat niet alleen, ook waren er een paar tegen het raam van mijn huis gegooid. Dit moest wel van mijn buurman komen, het was duidelijk een wraakactie.

Regel je eigen internet

Sindsdien heb ik onze wifi een nieuwe naam gegeven: ‘Regeljeeigeninternetbuurman’. Een kleine, maar hopelijk effectieve manier om mijn punt duidelijk te maken. Of ik ooit weer een goede band met mijn buurman zal krijgen? Ik betwijfel het, maar één ding is zeker: hij zal nooit meer zomaar mijn internet gebruiken.”

