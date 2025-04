Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Onze buren hadden een camera gericht op onze tuin en weigerden hem te verplaatsen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Jeroen (42) over zijn buren die wel héél graag wilden weten wat er in zijn achtertuin gebeurde.

Jeroen (42): „We wonen inmiddels zeven jaar in dit rijtjeshuis. Fijne buurt, leuke straat en lekker veel groen om ons heen. De buren van links zijn toppers. De nieuwe buren van rechts? Die zijn, laten we zeggen, nogal op hun privacy gesteld. Althans, die van henzelf dan. Die van anderen? Niet echt.

Camera op het schuurtje

Op een zaterdagmiddag viel het mijn vrouw ineens op: er zat een kleine camera op de schuur van de buren. Hij piepte net boven de schutting uit. ‘Kijkt die camera nou in onze tuin?’, vroeg ze. Ik dacht eerst: nee joh, die hangt vast toevallig zo. Maar nee. Toen ik een paar dagen later op het terras zat met m’n koffie en nog eens goed keek, zag ik dat de camera echt pal op onze achtertuin was gericht. Niet een beetje, maar echt full focus.

Ik besloot bij de buren aan te bellen om te vragen of ze de camera een andere plek konden geven. De buurman deed open en voor ik het wist, werd hij erg defensief. ‘Nee hoor, die camera hangt er puur voor onze achterdeur. Jij ziet het verkeerd.’ Ik bood nog aan om samen te kijken, maar hij weigerde. Er was volgens hem helemaal niets te zien. ‘Als je niks te verbergen hebt, hoef je je ook geen zorgen te maken’, voegde hij er nog met een grijns aan toe. Echt zo’n opmerking waarvan je nekharen overeind gaan staan.

Bekeken worden

Vanaf dat moment werd het pas écht ongemakkelijk. Mijn vrouw ging niet meer zonder badjas de tuin in. Onze kinderen vroegen waarom ‘de buurcamera’ ze steeds in de gaten hield. En ik? Ik begon me steeds meer te ergeren. Of we nou aan het barbecueën waren of in de zon lagen met een boek: steeds weer hadden we het gevoel dat we bekeken werden. En dat werden we dus ook. Ik voelde het aan alles. Meerdere keren hebben we bij de buurman aangeklopt, maar elke keer werd hij bozer en bozer.

We hebben het daarom aangekaart bij de gemeente en bij de politie. Maar ja: zolang de camera óók hun eigen perceel filmt en ze beelden niet openlijk delen, is het een grijs gebied. We moesten ‘het onderling proberen op te lossen’. Nou, dat hadden we al geprobeerd.

De creatieve oplossing

Aangezien niemand ons wil en kan helpen, hebben we het nu maar anders opgelost. We hebben laatst een grote, hoge parasol gekocht en die strategisch tegen de schutting aangezet. Precies voor de camera. Vanaf nu kunnen ze ons in ieder geval niet meer bespioneren. Mocht de camera een andere plek krijgen, dan verhuizen we de parasol gewoon mee.”

Vorige week

Vorige week vertelde Sarah (42) over een tuinfeestje voor de achttiende verjaardag van haar zoon, dat met een bezoekje van de politie eindigde. Ook Metro-lezers reageerden hier massaal op. Natasja reageerde met: „Ga in een hutje op de hei wonen. Als je gelijk overal over moet zeuren, zeg. Als je in een buurt woont hoor je nou eenmaal dingen van elkaar. Alsof je niks anders te doen hebt in je leven.”

Ook Kayleigh vindt het een beetje overdreven: „Je hebt er altijd van die zeikstralen tussen, ja. Ik heb precies hetzelfde gehad met een barbecue.”

