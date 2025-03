Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomertijd komt eraan: zo bereid je je lichaam voor

Elk jaar, op de laatste zondag van maart, zetten we de klok een uur vooruit en begint de zomertijd. Dit betekent dat het ‘s avonds langer licht blijft, wat voor velen een aangename verandering is.

Langer licht betekent namelijk ook dat we weer op weg zijn naar gezellige zomeravonden, lekker lang tafelen en zonder jas de deur uit. Maar waarom hebben we eigenlijk zomertijd, en hoe kun je je lichaam voorbereiden op deze aanpassing?

Waarom hebben we zomertijd?

Het concept van zomertijd is oorspronkelijk ingevoerd om energie te besparen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1916, voerden Duitsland en de bezette gebieden de zomertijd in om kolen te besparen. Nederland volgde dit voorbeeld kort daarna. Het idee was dat door de klok een uur vooruit te zetten, er optimaal gebruik gemaakt kon worden van het beschikbare daglicht, waardoor er minder kunstmatige verlichting nodig was.

Na de oorlog werd de zomertijd afgeschaft, maar tijdens de oliecrisis van de jaren zeventig kwam het idee weer naar voren. In 1977 werd de zomertijd opnieuw ingevoerd in Nederland, met als doel energie te besparen. ​

20 minuten per week

De Britse William Willett stelde in 1907 al voor om in de lente vier zondagen op rij de klok telkens twintig minuten vooruit te zetten. In september zou het ritueel zich omgekeerd herhalen. Zo zouden mensen optimaal profiteren van het daglicht zonder al te veel schok voor hun biologische klok. Hoewel zijn ideeën populair waren, werden deze niet ingevoerd. Toch had hij het absoluut niet bij het verkeerde eind. Om zo min mogelijk last te hebben van het veranderen van de tijd, kunnen we ons lichaam beter langzaam voorbereiden.

Hoe kun je je lichaam voorbereiden op de overgang naar zomertijd?

De zomertijd gaat volgende week al in, dus het gaat ons helaas niet meer lukken om elke week twintig minuten eerder op te staan om rustig te wennen aan ons nieuwe ritme. Gelukkig is er genoeg wat we deze week wél kunnen doen om die tijdsprong van een uur iets minder heftig te maken.

Geleidelijke aanpassing

Begin zo’n vier dagen voor de overgang naar zomertijd met het aanpassen van je slaap- en waakritme. Ga elke dag 15 minuten eerder naar bed en sta 15 minuten eerder op. Hierdoor kan je lichaam geleidelijk wennen aan het nieuwe schema. ​

Pas je eetgewoonten aan

Je biologische klok is gevoelig voor eetmomenten. Door je maaltijden, vooral het avondeten, elke dag iets eerder te nuttigen, help je je lichaam om zich aan te passen aan het nieuwe ritme.

Zorg voor voldoende daglicht

Blootstelling aan natuurlijk licht, vooral in de ochtend, helpt bij het reguleren van je biologische klok. Probeer overdag naar buiten te gaan en zonlicht op te zoeken.

Creëer een rustgevende slaapomgeving

Zorg voor een donkere, stille en koele slaapkamer. Gebruik eventueel verduisterende gordijnen en vermijd het gebruik van elektronische apparaten vlak voor het slapengaan.

Blijf actief

Regelmatige lichaamsbeweging helpt je biologische klok te stabiliseren en je energieker te voelen. Probeer ‘s ochtends te bewegen om je lichaam op te warmen en ‘s avonds te ontspannen. ​

Wees geduldig

Het kan enkele dagen tot een week duren voordat je lichaam volledig is aangepast aan de nieuwe tijd. We zijn nu eenmaal gewoontedieren. Geef jezelf de tijd om te wennen en forceer niets. ​

