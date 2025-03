Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen doen meer multitasking thuis, terwijl mannen solo-klusjes doen, blijkt uit onderzoek

Hoewel mannen tegenwoordig meer huishoudelijke taken oppakken dan vijftig jaar geleden, doen vrouwen nog steeds het meeste werk. En vaak doen zij ook meerdere dingen tegelijk.

Dat blijkt uit een onderzoek van Aston University.

Vrouwen doen meer aan multitasking

Voor het onderzoek ging onderzoeker Dr. Emily Christopher in gesprek met 25 verschillende stellen. In deze gesprekken leerde Christopher dat mannen zich vaker bezighouden met klussen die solo uitgevoerd worden, zoals grasmaaien of DIY-projecten, terwijl vrouwen huishoudelijke taken combineren. Ze zijn bijvoorbeeld aan het koken, terwijl ze de was draaien en tegelijkertijd ook de woonkamer aan het opruimen zijn.

Een taak die wel steeds vaker van de vrouw naar de man veschuift, is koken. Volgens Christopher komt dat mogelijk doordat koken minder als ‘onmannelijk’ wordt gezien. Dat komt mede door invloedrijke chef-koks zoals Gordon Ramsay en Jamie Oliver.

Toch blijft het meeste huishoudelijke werk op het bordje van vrouwen liggen. Vooral het zogenaamde ‘cognitieve werk’, zoals het onthouden van verjaardagen en het regelen van cadeaus, wordt door hen gedaan. „Het probleem is dat dit onzichtbaar werk is en daarom vaak niet als werk wordt erkend”, legt Christopher uit in gesprek met The Independent.

Alleen eigen kleding strijken

Mannen doen vaker taken die met technologie of fysieke kracht te maken hebben, zoals stofzuigen, de auto wassen of de tuin onderhouden. Ironisch genoeg blijken mannen vaker te strijken, maar alleen als ze er plezier in hebben, bijvoorbeeld terwijl ze naar voetbal luisteren.

Daarnaast kiezen sommige vrouwen ervoor om alleen hun eigen en de kinderkleding te strijken, als een subtiele vorm van protest tegen de ongelijkheid in het huishouden.

Betaalde werkuren verminderen

Het onderzoek wijst ook uit dat vrouwen vaker hun betaalde werkuren verminderen vanwege huishoudelijke verplichtingen. Terwijl mannen hun klussen kunnen inplannen zonder dat het hun werk beïnvloedt. Dit heeft gevolgen voor de loonkloof, carrièremogelijkheden en pensioenopbouw van vrouwen.

Volgens Christopher moet de overheid meer doen om de ongelijkheid te verminderen. Bijvoorbeeld door betere regelingen voor ouderschapsverlof en betaalbare kinderopvang. Op dit moment zijn het vaak grootouders die bijspringen, en opvallend genoeg zijn het meestal de oma’s die deze taken op zich nemen.

Reacties