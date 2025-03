Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tranen van geluk: waarom huilen we als we blij zijn?

Tranen horen bij verdriet, toch? Niet helemaal. Want wie ooit heeft staan snotteren bij een bruiloft, kippenvel kreeg van een prachtig muziekstuk of spontaan begon te huilen na het halen van een diploma, weet: ook geluk kan natte ogen veroorzaken.

Sterker nog: die tranen van geluk zijn hartstikke normaal én gezond, zeggen wetenschappers. Maar waar komen die tranen van geluk vandaan?

Tranen bij een overwinning of zonsondergang

Niet alle tranen zijn hetzelfde. We hebben bijvoorbeeld basale tranen, die je ogen de hele dag door beschermen, en prikkeltranen, die bijvoorbeeld opkomen bij het snijden van een ui. Tranen waar je je altijd achter kunt verschuilen als je niet wil toegeven dat je een traantje van geluk wegpinkt.

Maar als we het over blije tranen hebben, dan hebben we het over emotionele tranen. Die kunnen zomaar stromen bij een mooie zonsondergang, een lachbui of een overweldigend moment van liefde. Onderzoekers maken zelfs onderscheid tussen vier soorten gelukstranen: bij amusement, affectie, schoonheid en prestatie.

Waarom huilen we als we blij zijn?

Hoewel het misschien tegenstrijdig voelt, hebben tranen van blijdschap een belangrijke functie. Ze helpen ons namelijk om intense emoties te reguleren. Die rollercoaster van gevoel, of het nu door liefde, trots of bewondering komt, kan ons overspoelen. Huilen is dan een soort overdrukventiel.

Volgens onderzoek aan Yale University maken we tijdens het huilen ook stoffen aan zoals oxytocine en endorfines. Die zorgen voor rust, ontspanning en een betere stemming. Ook komen we hierdoor weer sneller in balans. Het is dus niet alleen maar emotioneel, het is ook biologisch slim geregeld.

Huilen als sociaal lijm

En dan is er nog een andere functie: huilen verbindt. Door onze tranen laten we anderen zien dat we geraakt zijn, op wat voor manier dan ook. Het maakt ons kwetsbaar en daardoor menselijk. En dat schept band.

Dit blijkt ook uit culturen wereldwijd: in gemeenschapsgerichte culturen komen vooral tranen van affectie voor, terwijl in individualistischere landen vaker tranen van schoonheid of amusement vloeien.

Vrouwen huilen vaker van blijdschap dan mannen

Onderzoek wijst uit dat vrouwen vaker tranen van geluk laten dan mannen. Of dat komt door biologie, cultuur of een combinatie van beide? Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Maar het idee dat huilen alleen maar iets is voor verdrietige of zwakke momenten, mag sowieso de deur uit.

Je lichaam weet dus precies wat het doet. Tranen kunnen je helpen om weer in balans te komen, zorgen voor verbinding met anderen en zijn soms gewoon de enige logische reactie op een moment dat te mooi is voor woorden.

Reacties