Warm onder de dekens, of een koud bed? Dit is de beste temperatuur voor je lichaam om in te slapen

De ideale slaapomgeving verschilt nogal per persoon, vooral als het gaat om de temperatuur. Sommigen vinden het heerlijk om in een koel bed te liggen, terwijl anderen liever slapen in een warmer bed voor een knusse nachtrust. Hoewel het vaak verleidelijk is om te kiezen voor een aangenaam warm bed, is het niet altijd duidelijk wat nu precies het beste is voor je lichaam tijdens het slapen.

Want rust je wel genoeg uit, als je armen en benen koud aanvoelen door dat openstaande raam, of is het juist slecht voor je om te zweten tijdens je slaap?

Effecten van temperatuur op je slaap

Naast veel andere mogelijke irritaties in de slaapkamer, heeft de temperatuur van je slaapkamer ook invloed op je slaap, is een feit. Maar er is hierin ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld een lagere verbranding, waardoor ze sneller kou ervaren.

Dr. Rachel Salas, neurowetenschapper aan de Johns Hopkins University en specialist in slaapwetenschappen, ontdekte dat de ideale slaaptemperatuur 18°C is. Dus: misschien toch slim om je thermostaat even omlaag te doen voordat je gaat slapen.

Je lichaamstemperatuur kent een cyclus van 24 uur. Deze is het hoogst in de middag en begint dan langzaam te dalen. Tijdens de slaap daalt je lichaamstemperatuur tot het laagste punt, en aan het einde van de slaapcyclus stijgt deze weer, wat je lichaam signalen geeft dat het tijd is om wakker te worden. Het gevolg dan ook is dat je uitgerust wakker wordt. Ons lichaam regelt tijdens de verschillende slaapfases onze lichaamstemperatuur. Een warme slaapkamer kan dit dus verstoren.

Een koude omgeving helpt je lichaam dus om beter in slaap te vallen en minder wakker te worden. Een te warme omgeving beïnvloedt je lichaamstemperatuur kan er juist voor zorgen dat je de hele nacht wakker ligt. Hoewel 18 graden vaak wordt genoemd als ideale slaaptemperatuur, adviseert neurowetenschapper Salas een slaapkamer tussen de 17 en 20,5 graden. Maar een kamertemperatuur die te laag is, is ook echt niet handig, daardoor kun je vaak wakker worden.

Raam open of dicht?

Experts adviseren om in een goed geventileerde kamer te slapen. Dit komt doordat een lagere concentratie koolstofdioxide, wat we tijdens onze slaap veel uitademen, de slaapkwaliteit verbetert. Een slaapkamer is vaak een niet al te grote ruimte, dus blijft het in de lucht hangen. We slapen dus dieper en worden minder vaak wakker worden als er minder koolstofdioxide in de lucht zit. Een raampje open zetten, is dus zeker een goed idee.

Een koude slaapkamer wordt dus over het algemeen meer aangeraden dan een warme kamer. Alhoewel er veel wordt gezegd dat je door naakt slapen veel vet zou verliezen, is dit niet bewezen en zijn hier twijfels over. maar het slapen zonder kleding heeft zeker een aantal voordelen. Zo verhoogt het de bloedcirculatie en vermindert het de spanning op het lichaam, ook is het ‘temperatuur regulerend’ en vermindert het de aantal keren dat je je omdraait, hierdoor slaap je comfortabeler. Maar als je kamer echt het echt te koud of vochtig is, kan het leiden tot verkoudheid.

Het is dus vooral aan jezelf, want: heb je het warm, dan slaap je onrustig door het zweten, maar is het te koud, dan is je lichaam continue bezig de temperatuur te regelen. Dus er tussenin, is de beste optie.

