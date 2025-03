Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Te laat met een cadeau? Geen stress, de ontvanger vindt het minder erg dan jij denkt

Het gebeurt ons allemaal weleens: het te laat geven van een (verjaardags)cadeau. De kans is groot dat je je een beetje lullig voelt, en vooral schuldig. Maar dat schuldig voelen, dát hoeft helemaal niet, zeggen onderzoekers.

Een nieuwe studie laat zien dat ontvangers veel minder moeite hebben met een te laat cadeautje dan gevers denken.

„Stuur dat late cadeau gerust op, want de meeste mensen vinden het helemaal niet zo erg als gevers vrezen”, zegt Cory Haltman, hoofdauteur van het onderzoek.

Bang voor een negatieve impact van een te laat gegeven cadeau

Haltman en zijn collega’s onderzochten in zes verschillende experimenten hoe belangrijk het écht is om een cadeau op tijd te geven. Uit een enquête bleek dat 65 procent van de Amerikanen vindt dat een cadeau voor een speciale gelegenheid op tijd moet zijn. Toch laat het onderzoek zien dat de realiteit anders is.

In een experiment moesten studenten zich voorstellen dat ze een bak ijs cadeau gaven of kregen, op tijd of met twee weken vertraging. Wat bleek? Mensen die zich voorstelden een te laat cadeau te geven, dachten dat het schadelijker zou zijn voor de relatie dan degenen die zich voorstelden een te laat cadeau te krijgen.

„Een van de belangrijkste sociale functies van cadeaus is laten zien dat je om iemand geeft, dus het is niet gek dat mensen bang zijn voor een negatieve impact als hun cadeau te laat is”, zegt mede-onderzoeker Rebecca Reczek.

Maar ontvangers dachten daar anders over: „Zij zagen een laat cadeau niet als een teken van desinteresse.”

Zelf een mand met lekkernijen samenstellen

De angst om een cadeau te laat te geven, had zelfs invloed op wát mensen gaven. Een ander experiment liet namelijk zien dat mensen zich minder schuldig voelden als ze een mand met lekkernijen zelf samenstelden, in plaats van een kant-en-klare geschenkmand te kopen. „Als mensen extra moeite in een cadeau stoppen en het persoonlijk maken, denken ze dat dit de vertraging compenseert”, legt Reczek uit.

Laat is altijd beter dan nooit

Maar hoe lang kun je wachten voordat ‘te laat’ echt een probleem wordt? De onderzoekers zochten dit uit door situaties te schetsen waarin de verrassingen twee dagen, twee weken of zelfs twee maanden te laat waren gegeven. Uit dat experiment rolde een duidelijke conclusie: hoe later, hoe schadelijker voor de relatie, vonden zowel de ontvangers als de gevers.

Toch vonden ontvangers het nooit zo erg als gevers dachten. En zelfs een zwaar vertraagd cadeau was nog altijd beter dan helemaal niets geven. Haltman: „Laat is altijd beter dan nooit.”

Het onderzoek laat zien dat mensen het belangrijk vinden om cadeaus op tijd te geven, maar dat gevers zich er drukker over maken dan ontvangers. „Als je te laat bent, stel jezelf dan de vraag: zou ik het erg vinden om het te laat te krijgen?”, klinkt het vanuit Reczek. „Waarschijnlijk niet zo erg als je nu denkt.”

