Maan, planeten en sterren bewonderen? Dit weekend perfecte omstandigheden

Goed nieuws voor liefhebbers van de nachtelijke hemel en sterren! Dit weekend zijn de Landelijke Sterrenkijkdagen en het belooft helder te worden.

Vandaag en morgen openen sterrenwachten en andere organisaties door het hele land hun deuren.

Magie van het heelal

Of je nu een ervaren sterrenkijker bent of gewoon nieuwsgierig, dit is hét moment om de magie van het heelal te ervaren. Met een telescoop kun je de kraters van de maan bewonderen, planeten als Mars en Jupiter spotten en sterrenbeelden leren herkennen.

Wil je weten waar je terechtkunt? In Nederland zijn ruim 60 sterrenkundige organisaties actief, verspreid over het hele land. Op de website van de Landelijke Sterrenkijkdagen kun je alle locaties zien, evenals het meest recente weerbericht.

Dit is er allemaal te zien

Al hoef je je over het weer niet echt zorgen te maken dit weekend: het is en blijft prachtig weer en dus valt er genoeg te spotten:

De maan staat in het eerste kwartier en is goed zichtbaar.

Mars schittert dichtbij en Jupiter is niet te missen.

Het sterrenbeeld Orion, met zijn indrukwekkende gasnevels, staat aan de hemel.

Ook de Plejaden, een groep jonge sterren, zijn te bewonderen in het zuidoosten.

En extra bijzonder: vandaag op 8 maart, Internationale Vrouwendag, kun je Venus bewonderen als Avondster. De planeet is tot 19.45 uur zichtbaar en vormt een smalle sikkel aan de hemel, net als een jonge maan.

Astrotoerisme: sterren kijken als reisdoel

Sterren kijken is niet alleen magisch, maar wordt wereldwijd steeds populairder. Astrotoerisme – reizen naar plekken met een heldere sterrenhemel – wint terrein. Denk aan trips naar de woestijn om de Melkweg te zien of het noorderlicht spotten in Scandinavië.

Toch hoef je niet ver te reizen om het heelal te bewonderen. Dit weekend hoef je alleen maar een donkere plek op te zoeken, omhoog te kijken en je te laten verwonderen.

