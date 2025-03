Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Tijdens carnaval zoende ik met een ander’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Gemma (27) heeft een gelukkige relatie met Sander, maar zoende tijdens carnaval stiekem met iemand anders.

„Dirk en ik draaien al tijden om elkaar heen. Hij is een goede vriend van mijn broer en we kennen elkaar al járen. We hebben nog nooit ook maar íets met elkaar gedaan en hebben ook allebei een relatie met iemand anders. Ik denk ook oprecht dat Dirk en ik op relatievlak géén goede match zouden zijn, als we allebei single zouden zijn. Dirk is dromerig, laat de boel de boel, terwijl ik een controlfreak ben en alles gepland wil hebben. Ha, ik denk dat wij binnen de kortste keren ruzie zouden hebben.

Carnaval

En toch is er een bepaalde aantrekkingskracht tussen ons. Op vriendschappelijk niveau hebben we de grootste lol met elkaar – ik lach al om zijn grappen voor hij er ook maar een verteld heeft. En dan is er nog die fysieke aantrekkingskracht. Die twinkeling in zijn ogen als we elkaar zien, zijn sterke bovenlichaam – hij is erg aantrekkelijk om te zien. Ik ben ertegen bestand, maar soms word ik alsnog een beetje week van binnen.

Get yourself together, Gemma, zeg ik dan tegen mezelf. Want ik wéét dat Dirk en ik geen goede match zijn. Maar toch trekken we op feestjes naar elkaar toe. Een omhelzing, een dansje, een vluchtige hand; subtiele aanrakingen die hartstikke onschuldig zijn, maar dus wel voor een soort aantrekkingskracht zorgen.

Ik ben overigens al jaren gelukkig met Sander, die ook echt aan mijn type droomman voldoet. Ik heb ook echt niet de behoefte aan een andere relatie. Dus ik was nergens op uit toen ik vorige week carnaval ging vieren in mijn geboortedorp. Ik woon al jaren in de Randstad, maar voor dit feestje maak ik graag een uitzondering. Sander gaat nooit mee, die heeft niks met dat ‘verkleedgedoe’, zoals hij het noemt. Da’s misschien zijn enige minpunt, want ik vind carnaval een van de mooiste feesten van het jaar.

Plaksnor

Maar goed, ik heb er niet minder plezier om, want ik ken natuurlijk nog veel mensen uit mijn geboortedorp en vind altijd wel aanspraak. Sowieso bij mijn broer, die ook elk jaar trouw gaat, net als een paar vriendinnen.

Enfin, afgelopen zaterdag was ik dus terug in het Brabantse en stond ik in de lokale kroeg te praten met een vriendin van me. En in een ooghoek zag ik hem, Dirk, gekleed in een Super Mario-pak met een zwarte plaksnor waarvan ik zó de slappe lach kreeg, omdat het géén gezicht was. Dirk en ik raakten ouderwets aan de praat en toen we het weer over die snor hadden en ik gekscherend vroeg hoe hij daarmee zoende, zei hij: wil je het uitproberen?

Vuur en vlam

En voor ik het wist, zoenden we elkaar – en stond ik in vuur en vlam. Het was alsof al die spanning van de afgelopen jaren eruit kwam. Of nou ja, het kan ook de alcohol zijn geweest, want we hadden allebei de nodige biertjes op. Feit is dat ik op dát moment mezelf on top of the world waande, maar een dag later met een flinke kater wakker werd. Letterlijk én figuurlijk, want ik dacht: shit, wat heb ik nou gedaan?!

Dirk moet hetzelfde hebben gedacht, want hij appte me met de vraag of we dit voor ons konden houden. Ons ‘geluk’ was dat we net in een andere hoek van de kroeg stonden dan de rest van onze gemeenschappelijke vrienden, en dat die vriendin met wie ik in gesprek was nét naar het toilet was gegaan. Met andere woorden: als het goed is, heeft niemand ons gezien. Maar zeker weten doe ik het niet.

Niet opbiechten

Natuurlijk voel ik me schuldig tegenover Sander. Ik heb niks tegen hem gezegd, omdat ik mijn relatie niet onnodig in gevaar wil brengen. En omdat ik weet dat Dirk er ook zo over denkt. Al ben ik ook van mijn stuk gebracht, want ik blijf maar aan Dirk denken. Wat moet ik daar nou mee? Eén ding is zeker: no way dat ik dit nu aan ook maar íemand ga opbiechten. Gelukkig is het pas over een jaar weer carnaval – ik ga er maar van uit dat dit verwarrende gevoel tegen die tijd wel is weggeëbd.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

