Opgebiecht: ‘Ik heb een hekel aan de verloofde van mijn beste vriendin’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Katinka (33) heeft een hekel aan de verloofde van haar beste vriendin.

„Janet en ik begonnen ooit als collega’s bij dezelfde werkgever en bleken enorm veel overeenkomsten te hebben. Het was voor ons allebei onze eerste ‘echte’ baan, we hadden ongeveer dezelfde leeftijd (zij was twee jaar jonger), we woonden in dezelfde buurt en we hielden van dezelfde dingen – een vriendschap was kortom geboren.

Veel meegemaakt

Inmiddels zijn we tien jaar verder en werken we allang niet meer samen – zij switchte na drie jaar van baan en ik hield het langer vol, maar werk alweer twee jaar bij een andere baas. De vriendschap bleef, gelukkig. Want we hebben best veel meegemaakt in die jaren. Ik trouwde, kreeg twee kinderen, Janet was ook jarenlang samen met haar jeugdliefde.

Die relatie strandde alleen twee jaar geleden. Klassiek geval van de koek was op en ze gingen in harmonie uit elkaar – al begreep ik dat de ex van Janet er meer moeite mee had dan zij. Janet genoot van haar nieuw geworven vrijheid, beleefde de gekste datingavonturen en had een soort tweede jeugd. Ik vond dat alleen maar leuk voor haar en keek soms met enige jaloezie naar haar ‘lang leve de lol’-mentaliteit. Met twee jonge kinderen zit je op z’n zachtst gezegd nogal in een andere fase.

Dikke mik

Maar vorig jaar had Janet ineens de rust gevonden. En een match op Tinder, zo bleek, want ze was tot over haar oren op Pedro. Ik snap wel waarom, want hij is ontzettend knap. Ze raakte maar niet over hem uitgepraat en stond erop dat ik hem snel zou ontmoeten, want het bleek dikke mik. Ik was helemaal enthousiast voor haar en keek uit naar een ontmoeting.

Die viel, op z’n zachtst gezegd, nogal tegen. Pedro mocht dan wel een knappe verschijning zijn, het blijkt maar weer dat innerlijk belangrijker is, want ik vond het een hele arrogante man. Echt een macho, die nogal bazig is over Janet. En dat merk ik aan haar.

Ongelijkwaardig

Ineens ging ze namelijk minder werken. Pedro verdiende toch genoeg, en hij had voorgesteld dat zij eigenlijk helemaal zou stoppen, maar daarvoor vond ze haar werk te leuk. Maar van die twee werkdagen die overbleven, kan ze niet rondkomen, dus ze moet óók van zijn centen leven. Alleen: ze moet wel verantwoorden wat ze allemaal doet en als hij het niet zinvol vindt, gebeurt het dus niet. Een pedicure, om maar wat te noemen? Hij vindt dat onnodig. En zij gaat daarin mee. ‘Ja Kat, het ís natuurlijk ook een beetje zonde van het geld’, zei ze laatst tegen me. Natuurlijk is het een luxe, maar ze genoot er altijd van én kon het zich permitteren, en ze hoefde aan niemand verantwoording af te leggen. Ik vind dat nu heel ongelijkwaardig.

Sinds ze met Pedro is, is ze dus ineens zo afhankelijk geworden. Als ik dat voorzichtig probeer aan te kaarten, wuift ze het weg. Kijk, ik wil graag dat Janet gelukkig is, maar ik zie haar veranderen en het zint me niet. Helemaal niet nu Pedro haar ten huwelijk heeft gevraagd. Na zo’n korte tijd al, dat vind ik sowieso een ding. Maar helemaal met een man als Pedro. Dan raakt ze misschien nóg meer onder de duim.

Opgebiecht: hekel aan haar verloofde

Ik doe aardig naar Pedro, maak geen negatief woord aan hem vuil (in het openbaar), maar hij voelt wel dat ik een bepaalde afstand naar hem houd. En andersom weet ik niet of hij zo’n fan is van mij. Maar dit soort dingen zijn delicaat: ik wil niet stoken in hun relatie, want ik wil Janet niet kwijt. Ik weet oprecht ook niet voor wie ze dan zou ‘kiezen’ – ze zit nog in die fase van blinde verliefdheid. Dus probeer ik haar af en toe voorzichtig te sturen, op goed geluk, maar biecht ik niet op dat ik helemaal niet achter dat huwelijk staan. Maar eerlijk is eerlijk: ik heb gewoon een hekel aan die vent en zie hem liever gaan dan komen. Nu Janet nog…”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

