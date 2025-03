Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik drink elke avond twee glazen wijn’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Thirza (38) moet veel ballen in de lucht houden en drinkt ter ontspanning elke avond twee glazen wijn.

„Het begon met een borrel na een lange werkdag, toen ik net was begonnen met mijn nieuwe baan als teamlead. Best een verantwoordelijke functie, die ik enerzijds ongelooflijk leuk vond, maar toch ook wel stressen. Mijn hele leven heb ik best last van faalangst en denk ik al snel dat ik iets niet kan. Ondanks dat ik gewoon de papieren heb en echt wel gekwalificeerd ben, ook voor deze functie. Maar er wordt nu wel wat van me verwacht, ik moet prestaties leveren en targets halen. En wat als dat me nou niet lukt?

Alle ballen in de lucht

Tel daarbij op dat ik een jong gezin heb – met drie kinderen in de basisschoolleeftijd – en het is aanpoten. Niet alleen omdat mijn kinderen me nodig hebben, ook omdat er altijd weer een hockeytraining is, of een knutselmiddag op school, of er moeten luizen gepluisd worden. Een klassiek geval van alle ballen in de lucht houden, ja. Niet zelden ga ik te laat naar bed en slaap ik slecht omdat ik lig te piekeren. En ben ik de volgende dag doodop.

Dus ja, die werkborrel was een welkome afleiding toen ik de zoveelste werkdag erop had zitten. Normaal drink ik nooit alcohol tijdens zulke gelegenheden – ik blijf graag nuchter in een professionele setting. Maar ik had er deze keer even lak aan en zodra ik de eerste slok van mijn wijntje nam, stroomde er een golf van ontspanning door mijn lijf. O, zalig, éven alle stress loslaten.

Opgebiecht: twee glazen

Nu denk ik: dat is een gevaarlijke gedachte. Want daardoor had ik een week later, toen het me allemaal weer even hoog zat, wel weer behoefte aan zo’n wijntje. En ach, een glaasje kon geen kwaad, en het was al half zeven ’s avonds. Maar goed, toen zat ik met een open fles en vond ik dat ook weer zonde, dus de dagen erna schonk ik mezelf steevast een glaasje wijn in na het werk.

Mijn man viel het ook op. Zit je nu alweer aan de wijn, zei hij een keer met opgetrokken wenkbrauwen. Toen verzon ik dus een smoesje over dat de fles leeg moest en vroeg hij er niet meer naar. Maar inmiddels drink ik die wijn niet meer in zijn bijzijn, maar stiekem – de fles zet ik in onze andere koelkast in de garage, waar mijn man weinig komt. Ik durf het niet aan hem op te biechten. Want ja, het is een gewoonte geworden. En het zijn niet één, maar twee glazen per dag. Het geeft me de gelegenheid om even te onthaasten en mijn werk en het gezinsleven de volgende dag weer aan te kunnen.

Ruggengraat van een visstick

Maar ergens weet ik ook wel dat het niet normaal is. En niet gezond voor je lichaam, dat ook. Dus ik neem me elke avond voor om te stoppen, maar vooralsnog lukt dat niet. Verslaafd wil ik mezelf niet noemen, want ik stop steevast na die twee glazen en drink geen hele fles leeg, die discipline heb ik wel. Het is denk ik vooral dat ik de ruggengraat van een visstick heb. Al is er perspectief: over twee maanden komt er een extra teamlead bij en verlaagt de werkdruk als het goed is ook. Ik hoop dat die ‘rust’ er dan voor zorgt dat ik in de avonden ook weer kan ontspannen met een kopje thee.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

