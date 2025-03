Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom we massaal aan de lenteschoonmaak gaan zodra de zon zich laat zien

Zodra de eerste zonnestralen doorbreken, krijgen velen van ons de kriebels om het huis grondig schoon te maken. Die lenteschoonmaak begint altijd onschuldig. Je zit op de bank, kijkt om je heen en ineens zie je álles.

Vieze ramen, stof op de plinten, een vage kring op de eettafel en andere plekken die we vaak vergeten. Voordat je het weet, sta je met een emmer sop in je hand je ramen te lappen alsof je leven ervan afhangt. Herkenbaar? Je bent niet de enige. Maar waarom voelen we massaal de drang om te poetsen zodra het voorjaar begint?

Het zit in onze natuur

Vroeger werden huizen in de winter verwarmd met open haarden en kolenkachels. De ramen bleven dicht om de warmte binnen te houden, wat leidde tot ophoping van roet en stof. Met de komst van de lente konden de ramen eindelijk open en was het tijd voor een grondige schoonmaak om het huis te verfrissen. Hoewel we onze vloeren vandaag de dag niet meer vrij hoeven maken van roet uit een kolenkachel, heeft de drang om een lenteschoonmaak te houden ons dus nooit verlaten.

Daarnaast staan onze zintuigen in de lente weer helemaal aan: we zien gewoon meer. In de winter is het binnen lekker schemerig en gezellig met lampjes en kaarsen, maar in de lente komt dat felle zonlicht genadeloos binnen. Dat zonlicht is je grootste criticus. Wat je maandenlang niet zag, zie je nu ineens haarscherp en dat zorgt voor een soort interne opruim-alarmbel en gaat de lenteschoonmaak van start. Ineens voelt het logisch om alles van z’n plek te halen en de boel een frisse start te geven.

Schoon huis, leeg hoofd

Wat ook meespeelt: schoonmaken heeft een rustgevend effect. Het uitvoeren van huishoudelijke taken kan stress en angst verminderen. Een Amerikaans onderzoek toonde aan dat het zien van een opgeruimd huis onbewust zorgt voor een daling van het stressniveau.

Zo’n lenteschoonmaak geeft je letterlijk een gevoel van controle en overzicht. Bovendien kan het uitvoeren van repetitieve taken, zoals schoonmaken, dienen als een vorm van meditatie, waardoor de geest tot rust komt. En het fijne is: je hebt er niks voor nodig behalve een doekje, wat sop en je favoriete playlist op de achtergrond.

Biologische factoren lenteschoonmaak

Met de komst van de lente ervaren veel mensen een toename in energie. De langere dagen en de zonnestralen stimuleren de productie van serotonine, een hormoon dat bijdraagt aan een beter humeur en verhoogde motivatie. Deze energieboost kan leiden tot de behoefte om het huis op te ruimen en schoon te maken.

De lentekriebels gaan dus vaak hand in hand met opruimdrang, maar dat betekent niet dat je meteen je hele huis op z’n kop hoeft te zetten. Zet je favoriete muziek aan, open een raam en doe het lekker op jouw tempo.

