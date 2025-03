Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koffie te duur? Deze producten met cafeïne zijn een goed alternatief

Door de stijgende koffieprijs is een goedkoop kopje koffie in de ochtend niet meer zo vanzelfsprekend. Dit komt door slechte weersomstandigheden in belangrijke koffieproducerende landen, zoals Vietnam, Brazilië, Colombia en Ethiopië. De oogsten vallen tegen waardoor de prijzen van koffiebonen door het dak gaan. Welke alternatieven zijn er, die ook cafeïne bevatten?

Cafeïne heeft veel voordelen. Het kan je alertheid, concentratie en energie verhogen, maar te veel kan leiden tot onrust, of slaapproblemen. De effecten van cafeïne verschillen daarom per persoon. Maar het doorbreken van een vast ritueel van een kopje koffie ‘s ochtends is niet voor iedereen even makkelijk. Goed om te weten dat er alternatieven zijn, want cafeïne zit niet alleen in koffie, maar ook in veel andere producten.

Alternatieven voor koffie: ook hier zit cafeïne in

Chocolade(melk)

Chocolade kan een vervangende bron van cafeïne zijn, maar de hoeveelheid per blokje van een chocoladereep of in chocolademelk kan variëren. Een glas chocolademelk bevat doorgaans weinig cafeïne (4-8 mg), tenzij het is gemaakt met cacaopoeder, wat het gehalte kan verhogen tot 17-34 mg. Dit is al bijna net zo veel cafeïne als in een espresso (gemiddeld 40 mg).

Pure chocolade is een krachtigere cafeïnebron: twee blokjes bevatten gemiddeld 7mg cafeïne, terwijl melkchocolade met slechts 2mg een mildere optie is, zegt het Voedingscentrum. Kortom, hoe puurder de chocolade, hoe groter de cafeïneboost. Metro schreef al eerder over hoe chocolade je mentale prestaties bijvoorbeeld kan verhogen.

Thee

Thee wordt vaak als milder gezien dan koffie, maar dat hangt af van wat voor soort thee je drinkt. Bij groene thee kom je qua cafeïnegehalte niet snel in de buurt van een kopje filterkoffie (60 mg) of een espresso (40mg). In groene thee zit namelijk gemiddeld 20mg cafeïne, per kopje van 125 ml.

Bij zwarte thee is het cafeïnegehalte al veel hoger, gemiddeld 30mg per 125 ml. Ook een glas Cola light (gemiddeld 22mg) bevat minder cafeïne dan koffie, zegt het Voedingscentrum.

Matcha, een steeds populairder wordende trend, is een goede vervanger voor koffie. Met gemiddeld 30mg mg cafeïne per 100 ml matcha staat dit bijna gelijk aan een espresso. Dankzij de combinatie met L-theanine zorgt het ervoor dat de cafeïne wat rustiger op gang komt. Het blijft daarnaast langer in je lichaam dan koffie.

Ook factoren zoals de maling van de blaadjes, watertemperatuur en sterkte van de thee beïnvloeden het cafeïnegehalte. Een aantal soorten worden wel ‘thee’ genoemd, maar zijn officieel geen thee omdat ze niet van de theeplant afkomstig zijn. Zo zijn kruidenthee, kamille, munt en rooibos volledig cafeïnevrij, zegt het Voedingscentrum.

Proteïnereep

Voor dubbel veel energie zijn sommige proteïnerepen een goede vervanger van een kop koffie. Proteïnerepen worden door sporters vanwege hun hoge calorie- en koolhydraatgehalte veel gebruikt, ook dankzij ingrediënten zoals noten en gedroogde vruchten. In sommigen repen zit geen cafeïne, maar enkelen kunnen zelfs tot 50 milligram cafeïne bevatten. Gemiddeld zit er echter 10 tot 30 mg cafeïne in een proteïnereep.

Vitaminewater

Naast warme dranken, kunnen koude drankjes ook cafeïne bevatten. Denk bijvoorbeeld aan een glas Cola, eerder al genoemd, en sommige sport- en vitaminedrankjes. Soms zit er per 100 ml wel 15mg cafeïne in zo’n drankje.

Guaranabessen

Heb je weleens van Guaranabessen gehoord? Het Voedingscentrum noemt de wat onbekendere vruchten als product met een hoog caloriegehalte. Guarana is een plant uit Zuid-Amerika waarvan de zaadjes 2 tot 4,5mg cafeïne bevatten. Guarnazaden en -bessen bevatten vier keer zoveel cafeïne als koffiebonen. Het kan in smoothies worden verwerkt, bijvoorbeeld met een poeder.

