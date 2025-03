Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kleine sociale ontmoetingen zijn belangrijker dan je denkt en dat komt hierdoor

Boodschappen doen zonder een woord te wisselen? Het is tegenwoordig eerder de norm dan de uitzondering. Hetzelfde geldt voor betalen in kledingwinkels, eten laten bezorgen of bestellen in een restaurant. Hartstikke handig natuurlijk, alles kunnen doen zonder sociale ontmoetingen. Vooral als je geen zin hebt in smalltalk.

Maar volgens experts heeft het verdwijnen van deze alledaagse interacties meer impact dan je misschien denkt…

Het belang van kleine sociale ontmoetingen

Een klein gesprekje met een kassamedewerker of ober lijkt misschien onbeduidend, maar dat is het niet, zegt sociaal psycholoog Taylor Nicole West tegen HuffPost. Uit haar onderzoek blijkt dat zelfs kleine positieve ontmoetingen een psychologische boost kunnen geven. „Het kan je humeur verbeteren en je een energieboost geven.”

Hierbij plaatst West wel de kanttekening dat je deze boost álleen krijgt, als de interactie vriendelijk verloopt. Een ober die een onbeschofte klant moet helpen, zal er weinig aan hebben. Maar zelfs een korte ‘goedemorgen’ of een vriendelijk knikje kan al genoeg zijn om je even gezien te voelen. En goed nieuws: het maakt hierbij niet uit of je extravert of introvert bent. Beide soorten mensen kunnen deze energieboost krijgen.

Zwakke band belangrijk

Als je regelmatig naar dezelfde supermarkt, koffietent of snackbar gaat, herken je waarschijnlijk bepaalde medewerkers. Die relatie, waarin je elkaar kent, maar niet echt bevriend bent, noemen sociologen een zwakke band.

Dat de band ‘zwak’ is, betekent volgens socioloog Jack Lam niet dat de band niet belangrijk is. „Ook mensen met veel vrienden en familie kunnen baat hebben bij zwakke banden. Het zorgt ervoor dat je in contact blijft met mensen buiten je eigen bubbel.”

Sociale kring kleiner

Dat wordt steeds belangrijker, want naarmate we ouder worden, wordt onze sociale kring vaak kleiner. Daarbij zijn de meeste mensen in onze kring vaak familieleden of collega’s die veel op ons lijken. „Door zwakke banden op te bouwen, kom je in aanraking met nieuwe perspectieven en ideeën.”

Volgens West dragen deze korte ontmoetingen ook bij aan een gezondere samenleving. „Hoe minder we met elkaar praten, hoe meer het gemeenschapsgevoel verdwijnt. En hoe minder veilig we ons voelen.”

Niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit

Moeten we dan massaal stoppen met zelfscankassa’s en bezorgapps? Nee, zegt West. Het gaat niet om het aantal interacties, maar om de kwaliteit ervan. Als je die dag al een paar fijne ontmoetingen hebt gehad, zal je mentale gezondheid niet lijden onder een contactloze bestelling.

Toch is het belangrijk om plekken te blijven opzoeken waar je wél makkelijk sociale contacten opbouwt. Dat gaat volgens sociologen het makkelijkst in cafés, boekwinkels, bibliotheken of sportscholen. Vooral de plekken in jouw eigen buurt zijn goede opties. „Als je vaak naar dezelfde plek gaat, ontmoet je mensen met dezelfde interesses. Dat is een goede basis voor zwakke banden.”

Vind je het moeilijk om te praten met vreemden? Hou jezelf dan voor dat het echt geen diep gesprek hoeft te zijn, tipt Lam: „Een simpele ‘dankjewel’ of oogcontact maken is al genoeg. Het draait om de erkenning dat jullie beiden bestaan.”

Reacties