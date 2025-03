Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je relatie met je huisdier kan ook ongezond zijn, en dit is waarom

Veel mensen zien hun huisdier als een bron van liefde, gezelschap en troost. Maar niet élke band met een huisdier is gezond.

In sommige gevallen kan de band zelfs bijdragen aan stress en depressie, blijkt uit nieuw onderzoek.

Dit kan de band met je huisdier met je doen

Volgens psychologen gaan verschillende mensen op verschillende manieren relaties aan. Of dit nu met andere mensen is of met huisdieren. Sommige baasjes voelen zich veilig en gesteund door hun viervoeter, terwijl anderen juist extreme afhankelijkheid ervaren en zich continu zorgen maken over hun huisdier.

Maar het blijft niet alleen bij afhankelijkheid en zorgen: uit een grootschalig Amerikaans onderzoek blijkt dat deze groep ook vaker symptomen ervaart van depressie.

De band tussen baasjes en hun huisdieren

Voor het onderzoek spraken de onderzoekers met tientallen baasjes over hun band met hun huisdier. Hoe close voelden zij zich met hun diertje? Hoeveel tijd brachten ze samen door? En hadden ze het gevoel dat ze een veilige of juist angstige band hadden?

Op basis van de resultaten zagen de onderzoekers al snel een patroon: de mensen die extreem afhankelijk waren van hun huisdier, zich constant zorgen maakten over de band en niet zonder het dier konden, hadden vaker last van psychische klachten.

Deze klachten werden niet opgelost door het vaker tijd doorbrengen met het huisdier. Volgens de onderzoekers laat dit zien dat het niet gaat om hoe vaak je knuffelt of speelt met je huisdier, maar om hoe veilig en ontspannen je je voelt in de relatie.

En heb je zowel een kat als een hond? Dan loop je al helemaal meer kans op depressieve gevoelens, zo concluderen de onderzoekers op basis van de resultaten van het onderzoek. Mogelijk komt dit door de extra zorg en verantwoordelijkheid die meer huisdieren met zich meebrengen, en dat zorgt weer voor extra stress.

Bewust omgaan met de band

Vaak worden huisdieren, of het nu om katten, honden of cavia’s gaat, gezien als een manier om de mentale gezondheid te verbeteren. Steeds meer mensen vertrouwen dan ook op de emotionele steun van hun diertjes. Maar dit kan dus in sommige gevallen juist averechts werken, waarschuwen de onderzoekers.

Voor mensen die veel steun halen uit hun huisdier kan het helpen om bewust om te gaan met die band. Want hoewel dieren veel liefde geven, kan een te sterke emotionele afhankelijkheid ook zorgen voor stress. Een gezonde balans vinden is dus niet alleen goed voor de eigenaar, maar ook voor het huisdier zelf.

