Het Dilemma: ‘Moet ik onze traditie laten vallen of mezelf dwingen te gaan?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Niek (34), die twijfelt of hij zijn jaarlijkse mannenweekend nog wel moet doorzetten, nu zijn leven compleet veranderd is.

„Acht jaar geleden woonde ik samen met vijf vrienden in een studentenhuis in Groningen. Het waren gouden tijden: eindeloze nachten in de kroeg, brak ontbijten bij de snackbar op de hoek en dagenlang lanterfanten zonder echte verantwoordelijkheden. Toen we na onze studie allemaal onze eigen weg gingen, spraken we af dat we elkaar ieder jaar zouden blijven zien. Een weekendje weg, zoals vroeger. Lekker drinken, slechte grappen maken, dom ouwehoeren en één avond veel te hard gaan.

De eerste jaren voelde dat weekend als een verademing. Even ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Maar nu? Nu heb ik een vrouw, een kind, een huis en een drukke baan. Mijn vrije weekenden zijn schaars, en eerlijk gezegd voelt het steeds vaker alsof ik mezelf in allerlei bochten wring om erbij te zijn. Mijn vrouw vindt het ook niet ideaal: zij zit dat weekend alleen met ons kind, terwijl ik met een kater in een of ander vakantiehuisje lig.

Gezelligheid of verplichting?

Toch is het niet zo simpel als gewoon afzeggen. Als ik er eenmaal ben, is het altijd wél gezellig. De verhalen van vroeger komen boven, we lachen om dezelfde onzin als tien jaar geleden, en ergens voelt het ook fijn om dat stukje verleden levend te houden. Maar de dagen ervoor zie ik er vaak tegenop. Wanneer de plannen worden gemaakt, staat het me tegen. En de subtiele druk om erbij te zijn – ‘kom op Niek, je kunt toch wel één weekend per jaar vrijmaken?’ – staat me tegen.

Maar kan ik wel echt een weekend zomaar vrijmaken? Mijn vrije weekenden zijn sowieso al zeldzaam, en steeds vaker vraag ik me af of ik die niet liever met mijn gezin besteed. Toch voel ik me schuldig als ik besluit niet te gaan. Alsof ik ‘die saaie vader’ ben geworden die z’n vrienden laat vallen.

Moeite doen, of niet?

Moet ik dit jaar gewoon eerlijk zeggen dat ik niet meer zit te wachten op het mannenweekend? Of moet ik mezelf dwingen om te gaan, omdat vriendschap soms ook betekent dat je een beetje moeite doet? En als ik besluit niet te gaan, hoe zorg ik ervoor dat het niet voelt alsof ik ze afwijs?”

