Goed opruimen, hoe doe je dat? Klinisch psycholoog geeft tips

Veel mensen hebben moeite met het weggooien van spullen. Soms uit sentimentele overwegingen, soms omdat ze denken dat iets ooit nog van pas kan komen. Maar wanneer wordt verzamelen een probleem? En hoe kun je opruimen nu het beste aanpakken?

Volgens klinisch psycholoog en onderzoeker Mary E. Dozier is het normaal om spullen te bewaren die een emotionele waarde hebben. Maar bij sommige mensen groeit deze neiging met de jaren, tot het punt waarop ze uiteindelijk aan de criteria van verzameldwang voldoen.

Worstelen met een overvolle woning

Verzameldwang is een erkende psychische stoornis waarbij mensen een sterke drang voelen om spullen te bewaren en moeite hebben met weggooien, zo schrijft Dozier in een artikel in The Conversation. Dit kan leiden tot ernstige rommel, waardoor het dagelijks functioneren in gevaar komt. „Maar ook zonder deze diagnose worstelen veel mensen met een overvolle woning.”

Vaak wordt angst gezien als de belangrijkste reden waarom mensen hun spullen niet kunnen loslaten. Toch blijkt uit onderzoek dat dit niet altijd het geval is. In een studie lieten onderzoekers deelnemers met verzameldwang spullen uit hun huis sorteren. Wat opviel, was dat oudere deelnemers minder stress ervoeren bij het maken van keuzes over wat ze wilden houden en wegdoen. Sommige deelnemers vonden het sorteren zelfs een prettige ervaring.

Maar emotionele waarde is niet de enige reden waarom mensen vaak graag spullen willen bewaren. Ook altruïsme, de wens om anderen te helpen, speelt volgens Dozier een rol. In haar artikel haalt ze een onderzoek aan waaruit bleek dat mensen met verzameldwang vaak hoog scoren op deze persoonlijkheidstrek. „Ze bewaren spullen niet alleen voor zichzelf, maar ook uit verantwoordelijkheid voor het voorwerp of de omgeving. Veelgehoorde uitspraken zijn: ‘Mijn oma gaf dit aan mij’ of ‘Ik moet hier een goed thuis voor vinden’.”

Tips voor opruimen

Maar hoe kan opruimen dan makkelijker worden? Daar heeft de klinisch psycholoog een aantal tips voor. Ze refereert aan een onderzoek waaruit blijkt dat mensen beter kunnen opruimen als ze hun beslissingen baseren op hun persoonlijke waarden in plaats van op de emotionele band met een voorwerp. Dozier somt een aantal praktische tips op:

Bepaal je kernwaarden. Wat is écht belangrijk? Familie, creativiteit, nuttigheid? Spullen die hier niet bij passen, kunnen misschien weg.

Stel een doel voor de ruimte. Wil iemand een lege eettafel om samen te eten? Of een opgeruimde keuken om weer te kunnen koken? Duidelijke doelen helpen bij keuzes maken.

Accepteer dat waarden soms botsen. Sentiment en praktisch nut kunnen in conflict komen. Het kan helpen om te bedenken of een voorwerp nog bij de doelen en wensen past.

Respecteer andermans keuzes. Waar de een een doos met rommel ziet, ziet de ander een verzameling waardevolle herinneringen.

Opruimen draait niet alleen om spullen wegdoen, maar om ruimte maken voor wat écht belangrijk is. Door keuzes te baseren op persoonlijke waarden, wordt het makkelijker om spullen los te laten en blijft alleen over wat echt betekenis heeft.

