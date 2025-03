Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij moest altijd precies naar de wc als de rekening kwam’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Lisa (30), die vertelt over haar ex Floris, die steeds naar de wc vluchtte zodra de rekening verscheen. „Hij was gewoon aan het profiteren van mijn goedheid.”

Lisa (30): „Ik ontmoette Floris tijdens het uitgaan. Hij had een foute openingszin waar ik zó hard om moest lachen en we klikten gelijk. Na een paar dates waren we officieel een stel. We deden leuke dingen samen, gingen uit eten en naar de bioscoop. Maar vanaf het begin was er iets vreemds aan de hand. Het voelde soms zelfs een beetje ongemakkelijk. En dat gevoel werd steeds erger toen ik ontdekte waar Floris mee bezig was.

Naar de wc

Toen we voor de eerste keer uit eten gingen en de rekening kwam, zei Floris dat hij even naar de wc moest. Geen probleem, dacht ik. Ik trok daarop mijn pinpas. Maar toen gebeurde het de volgende keer weer. En de keer daarna wéér. Elke keer als de rekening kwam, moest hij ‘opeens’ naar de wc. Eerst dacht ik nog dat het toeval was, maar na een paar keer begon ik te twijfelen. Was dit zijn manier om zich aan zijn verantwoordelijkheid te onttrekken?

Op een gegeven moment begreep ik het: hij wilde gewoon niet betalen. Elke keer als hij ‘ineens’ naar de wc ging, betaalde ik de rekening. Hij zei dan altijd: ‘Ik maak het zo naar je bankrekening over!’ Maar dat gebeurde nooit. Iedere keer als ik ernaar vroeg, zei hij dat hij het was vergeten of dat er iets mis was met zijn bankapp. Het werd steeds duidelijker dat hij niet van plan was om zijn deel van de rekening te betalen.

Profiteren van goedheid

Na twee maanden was ik het echt zat. Hoe aardig en hoe knap hij ook was, hij was niet oprecht. Hij was gewoon aan het profiteren van mijn goedheid en ik voelde me steeds ongemakkelijker in de relatie. Ik begon mezelf af te vragen: is dit wat ik wil? Iemand die niet eens de moeite neemt om eerlijk te zijn over de rekening?

Op een avond, toen we uit eten gingen en hij wéér naar de wc ging bij het afrekenen, besloot ik dat het genoeg was. Ik vertelde de ober dat ik alvast naar buiten ging en dat Floris, als hij van de wc af zou komen, zou betalen. Toen Floris van de wc kwam, zag ik vanaf buiten dat hij het pinapparaat nog net niet in zijn gezicht geduwd kreeg. Dat had hij niet verwacht. Hij betaalde met een chagrijnig gezicht. Toen hij een minuut later naar buiten kwam en ik vertelde dat ik geen zin meer had in deze relatie, keek hij nog chagrijniger. Vanaf nu kies ik alleen nog maar voor mannen die mij ook af en toe willen trakteren, en niet alleen maar van mij willen profiteren.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Als je een relatie hebt, is dat vaak ook hard werken. Maar als je geen relatie hebt, verlang je daar misschien naar. In beide gevallen heb je iets aan deze weetjes:

