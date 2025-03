Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een dutje overdag: goed voor je of juist niet?

Een dutje overdag… de een zweert erbij, de ander vindt het pure luiheid. Maar wat zegt de wetenschap? Moet je de siësta overslaan of juist in je routine opnemen? Psycholoog Austin Perlmutter neemt het onder de loep.

Een middagdutje is niets nieuws, zo weet Perlmutter. „Van Einstein tot Churchill en zelfs Aristoteles: ze deden het allemaal.” In sommige culturen is het zelfs de norm. Maar betekent dat ook gelijk dat het goed voor je is?

Positieve effecten

Een middagslaapje kan direct een positief effect hebben op je brein. Zo blijkt uit een meta-analyse uit 2021 dat een dutje van ongeveer een uur de cognitieve functie en alertheid verbetert. Ook helpt een korte powernap van tussen de 30 en de 60 minuten om je immuunsysteem te resetten, vooral als je de nacht ervoor slecht hebt geslapen.

En wie slim wil zijn, doet er goed aan te dutten. Een studie uit 2019 laat zien dat leren in combinatie met een middagslaapje beter werkt dan eindeloos studeren. En een onderzoek uit 2023 toont zelfs aan dat overdag slapen samenhangt met een groter hersenvolume.

Niet elk dutje is goed

Maar: niet élk dutje is een goed dutje. Uit een studie uit 2016 blijkt dat een middagslaapje langer dan een uur het risico op diabetes type 2 met 50 procent verhoogt. Daarnaast is er een link tussen lange en frequente dutjes en een hoger risico op Alzheimer. Dit betekent niet dat slapen overdag direct dementie veroorzaakt, maar het kan een signaal zijn van onderliggende hersenveranderingen. Ook komt langdurig dutten vaker voor bij mensen met depressie.

Zo dut je goed

Wil je een dutje in je routine opnemen? Dan zijn er een paar gouden regels volgens Perlmutter:

Houd het kort: Dutjes van 30 minuten of minder zijn het meest effectief. Lang slapen overdag kan je nachtrust verstoren.

Slaap op het juiste moment: Het beste moment voor een slaapje is tussen 13.00 en 15.00 uur, wanneer je natuurlijke energielevel daalt

Creëer een relaxte omgeving: Zoek een rustige, donkere plek waar je comfortabel kunt liggen

Luister naar je lichaam: Als je overdag extreem moe bent en altijd dutjes nodig hebt, kan dat wijzen op een slaapprobleem

