Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn de gezondste lente- en zomersporten (en zoveel verbrand je ermee)

De zon laat zich weer vaker zien, de temperatuur kruipt omhoog en ineens lonkt het park, het strand of dat mooie fietspad langs het water. De lente is begonnen en dat betekent: naar buiten, ook om te sporten. Zeker nu het weer langer licht blijft.

Maar behalve dat sporten in de buitenlucht hartstikke leuk is, is het ook nog eens ontzettend goed voor je gezondheid. Zo verbrand je er flink wat calorieën mee. We zetten de gezondste buitensporten voor je op een rijtje en vertellen je precies hoeveel energie je ermee verbrandt.

Hierom is buiten sporten goed voor je

Sporten in de buitenlucht is niet alleen fijn voor je lijf, maar ook voor je hoofd. Zonlicht stimuleert de aanmaak van vitamine D én geluksstofjes zoals serotonine. Regelmatig bewegen in de zon helpt tegen stress, angstklachten en somberheid, waardoor je meteen afscheid kunt nemen van je winterdepressie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over je conditie, je spieren en je algehele fitheid die hier de voordelen van plukken.

Let wel op: bewegen in warm weer is heerlijk, maar kan ook verraderlijk zijn. Sport daarom bij voorkeur in de ochtend of avond als het echt warm wordt, drink genoeg water en smeer je goed in.

De zes gezondste zomersporten

Zwemmen: 500 tot 700 kilocalorieën per uur

Zodra het kan, springen we massaal in het water. Terecht, want zwemmen is een full-body workout zónder dat je gewrichten worden belast. Bovendien blijf je heerlijk koel. Ideaal voor elke leeftijd. Met de schoolslag verbrand je al zo’n 600 kcal per uur. Hou je een uur lang de vlinderslag vol? Dan zit je al gauw op ruim 800 kcal.

Fietsen: 400 tot 800 kilocalorieën per uur

Fietsen is gezond, ontspannend en je ziet nog eens wat van je omgeving. Vooral in de ochtend of aan het begin van de avond is het maken van een fietstocht perfect. Je begint je dag namelijk vol energie, of je sluit je dag af met een moment voor jezelf. Goed voor je lichaam én geest.

Hardlopen: 600 tot 950 kilocalorieën per uur

Hardlopen is een effectieve manier om snel calorieën te verbranden en je conditie op te krikken. In de vroege ochtend of avond is rennen vaak het prettigst – het is dan koeler, rustiger en er is minder kans op oververhitting. Wel belangrijk: zorg dat je genoeg drinkt, zeker als het warm is.

Niet zo’n hardloper? Wandelen is ook een uitstekende optie. Zeker als je flink doorstapt, is het goed voor je hart, longen en humeur. Bovendien kun je het bijna overal doen en het risico op blessures is klein. Met wandelen verbrand je zo’n 200 tot 350 kcal per uur.

Skaten of steppen: 400 tot 800 kilocalorieën per uur

Zin in een andere manier van sporten? Pak je skeelers, step of skateboard en leef je uit op een glad fietspad of skatepark. Het is goed voor je evenwicht, je beenspieren én het geeft een flinke adrenalineboost. Ben je een beginner? Trek dan wel wat beschermers aan.

Yoga: 200 tot 400 kilocalorieën per uur

Zoek een rustig plekje in het gras, neem je matje mee en stretch jezelf zen. Yoga is niet per se intensief, maar wel supergoed voor je flexibiliteit, balans en rust in je hoofd.

Wateraerobics: 300 tot 500 kilocalorieën per uur

Beetje suf of voor oude mensen? Echt niet. Sporten in het water is top voor wie zijn spieren wil trainen zonder het risico op blessures. Je blijft koel én je werkt aan je kracht en conditie. Over win-win situaties gesproken.

Let hierop als je buiten gaat sporten

Lekker weer is ideaal om naar buiten te gaan, maar sporten in de zon vraagt wel om een beetje voorbereiding. Met deze tips voorkom je dat je oververhit raakt, uitdroogt of met een verbrande neus thuiskomt.

Drink genoeg water : bij warm weer verlies je meer vocht. Begin al vóór je gaat sporten met water drinken en blijf tijdens en na het bewegen goed hydrateren.

: bij warm weer verlies je meer vocht. Begin al vóór je gaat sporten met water drinken en blijf tijdens en na het bewegen goed hydrateren. Vermijd de heetste uren van de dag : tussen 12.00 en 16.00 uur is het in de zomer vaak te warm. Ga liever ’s ochtends of ’s avonds sporten.

: tussen 12.00 en 16.00 uur is het in de zomer vaak te warm. Ga liever ’s ochtends of ’s avonds sporten. Gebruik zonnebrand : zelfs als het bewolkt is, kunnen uv-stralen je huid beschadigen.

: zelfs als het bewolkt is, kunnen uv-stralen je huid beschadigen. Luister naar je lichaam : word je duizelig, misselijk of krijg je hoofdpijn? Stop meteen met sporten en zoek de schaduw op.

: word je duizelig, misselijk of krijg je hoofdpijn? Stop meteen met sporten en zoek de schaduw op. Begin rustig: met het mooie weer is het verleidelijk om direct naar buiten te rennen, maar begin rustig. Zeker als je een tijd niet gesport hebt. Bouw het rustig op en geef je lichaam de tijd om te wennen.

Reacties