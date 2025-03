De winter is officieel voorbij: dit doet de lente met je lichaam

Wel is het – ook in de lente – belangrijk om regelmatig te smeren. Want de temperatuur heeft niets te maken met de hoogte van de zonkracht. „Op frisse lentedagen, waarbij de warmte van de zon nog niet voelbaar is, kan de zonkracht net zo hoog zijn als op warme lentedagen of in de zomer”, legt Weeronline uit. „Mensen moeten dus niet naar de temperatuur kijken om te weten of ze moeten smeren, maar de zonkrachtverwachting checken. Daarmee wordt verbranding en huidkanker voorkomen.”

Bij een zonkracht hoger dan 3 adviseren het Nationaal Huidfonds en Weeronline om maatregelen te nemen tegen verbranding. Dat betekent tussen 12.00 en 15.00 uur, wanneer de zonkracht het hoogst is, de schaduw opzoeken. Lukt dat niet, zorg dan dat de huid bedekt is met kleding, waarbij ook een hoedje of pet en een zonnebril met UV-wering niet mogen worden vergeten. Tot slot wordt aangeraden om een zonnebrandcrème met minimaal factor 30, die een UV-A filter bevat, te gebruiken en daarmee elke twee uur opnieuw te smeren.