Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit betaal je voor een nacht in het nieuwe Efteling-hotel

Op vrijdag 1 augustus wordt het Efteling Grand Hotel groots geopend. Metro mocht deze week als een van de eersten kijken op het terrein, waar het bouwen inmiddels het hoogste punt heeft bereikt. Het belooft heel wat te worden: je kunt kiezen uit vier kleuren kamers en in het restaurant eet je gerechten met prinsessentranen, elfenstof en drakenadem.

Volgens Omroep Brabant was het nieuwe hotel, meteen na het openen van de reserveringen, razend populair. Op het drukste moment stonden gisterochtend 22.000 mensen in de digitale wachtrij klaar om een kamertje in het nieuwe hotel te boeken. Maar wat betaal je voor een nacht in het nieuwe Efteling-hotel? Dat hoor je in de video hierboven – waarin je ook de eerste beelden van het hotel (inclusief spa) ziet.

Reacties