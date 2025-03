Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Kan ik mijn schoonouders blijven ontwijken of moet ik me eroverheen zetten?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Noor (25), die steeds meer moeite heeft met haar schoonouders, maar ze niet kan blijven vermijden.

„Mijn vriend en ik wonen samen in Nijmegen. Af en toe komen zijn ouders langs en vragen ze of we samen iets gaan doen—lunch, een middagje de stad in, iets kleins. In het begin vond ik dat prima, maar ik ben me de afgelopen tijd steeds meer aan ze gaan ergeren. Het begon met hun humor. Een beetje lomp, soms net over het randje, maar ach, dat kun je negeren. Maar hoe meer ik erop lette, hoe irritanter het werd.

En toen kwam het moment dat ik ze écht niet meer trok. Een paar maanden geleden zat ik tijdelijk zonder werk. Ik was druk aan het solliciteren, maar tijdens een van die lunchafspraken maakten zijn ouders daar lacherige opmerkingen over. ‘Ach, jij hoeft je straks toch alleen maar om de was en de kinderen te bekommeren’, zei zijn vader. Zijn moeder voegde eraan toe: ‘Een beetje lui zijn is ook wel lekker, hè?’ Mijn vriend lachte mee. Ik zat daar, met een knoop in mijn maag, en wist niet wat ik moest zeggen.

Van kleine irritaties naar grote frustraties

Sindsdien heb ik geen zin meer om tijd met ze door te brengen. Elke keer als ze naar Nijmegen komen, zorg ik dat ik andere plannen heb. Een dagje met vriendinnen, extra werken, zelfs een niet-bestaande afspraak kan opeens heel dringend worden. Mijn vriend weet dat ik ze niet chill vind, maar ik weet niet of hij doorheeft hoeveel ik me aan hen erger.

Maar dit kan toch niet zo doorgaan? Zijn ouders gaan nergens heen, en onze relatie is serieus. Dit wordt alleen maar ongemakkelijker. Moet ik hem duidelijker maken hoe ik me voel en proberen een middenweg te vinden? Moet ik gewoon mijn trots inslikken en af en toe meegaan, hoe vervelend ik het ook vind? Of blijf ik ze gewoon ontwijken en hoop ik dat niemand het doorheeft?

Dilemma: schoonouders ontwijken of aanpakken?

Wat zouden jullie doen? Moet ik eerlijk zijn en proberen een oplossing te vinden, of blijf ik mijn schoonouders tactisch uit de weg gaan?”

Wat vind jij dat Noor moet doen? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Niek (34), die twijfelt of hij zijn jaarlijkse mannenweekend nog wel moet doorzetten, nu zijn leven compleet veranderd is.

Amanda vindt dat Niek moet doen waar hij zich goed bij voelt. „Wil je thuis zijn, dan blijf je thuis. En als het dan echte vrienden zijn, dan hebben ze daar begrip voor. Je kunt misschien ook opperen om het een keer per jaar te doen. Of het ene jaar met gezin en het andere jaar lekker gek doen zonder gezin. Er zijn meerdere mogelijkheden. Bespreek het. En over het probleem dat je vrouw dan alleen thuiszit met kind(eren), dan gaat zij ook een keer per jaar een lekker weekendje weg. Succes met je beslissing.”

Ellie begrijpt niet dat Niek een vriendenweekend niet leuk vindt. „Heerlijk om lekker met vrienden een weekend weg te gaan, lijkt me. Ik zou zeker tegen mijn man zeggen dat hij dat moet doen, maar die zou het ook juist heel leuk vinden. Maar als je het zelf niks vindt, dan gewoon niet doen. Niemand zit te wachten op een vriend die liever thuis is en het als verplichting ziet. Die vermaken zich vast ook wel zonder jou en je kunt altijd samen andere dingen doen.”

Volgens Marloes hebben vrienden oog voor veranderingen. „Geef het weekend gewoon gaandeweg een wat andere invulling die beter aansluit bij iedereen. Maak ruimte voor partner/kinderen/huisdieren. De familie van een ex-vriendje komt op die manier al meer dan 40 jaar ieder jaar voor een weekendje samen bijeen (met inmiddels zelfs de derde generatie erbij). Zo leuk!”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

